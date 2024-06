Em um sucesso instantâneo, a pré-venda do Bitbot, um dos principais bots de negociação no Telegram impulsionado por IA, atingiu mais de $3 milhões.

Isso se deve ao recente anúncio do Bitbot de algumas melhorias interessantes no produto. O atual Bitbot Gem Scanner usa tecnologia avançada de IA em sua análise de blockchain.

Progressão de pré-venda e lançamento de token do Bitbot

Avançando com bastante rapidez, o projeto já atingiu o estágio 13 de 15 na fase de pré-venda, que está prevista para terminar neste trimestre.

A pré-venda ocorrerá até o final deste trimestre e abrirá caminho para o lançamento público dos tokens BITBOT. O preço dos tokens Bitbot aumenta a cada estágio que o Bitbot avança em sua fase de pré-venda, tornando o investimento inicial uma proposta lucrativa para os investidores.

Essas ferramentas fornecidas pelo Bitbot baseadas em IA podem oferecer insights aprimorados para compra e venda, levando a flutuações de preços de curto prazo.

Segurança aprimorada e recursos de negociação avançados do Bitbot

A proposta de valor do Bitbot baseia-se na segurança através de uma parceria com a Knightsafe, líder em segurança cibernética digital.

Carteiras sem custódia serão implementadas sob a gestão da Knightsafe, pois isso garantirá melhor proteção dos ativos dos usuários. Além disso, o Bitbot possui uma variedade de opções de negociação sofisticadas que podem melhorar a experiência dos usuários.

Além disso, o Bitbot oferece recursos de copy trading e snipe trading, além de incluir medidas anti-MEV e anti-rug pull para aumentar a segurança da plataforma.

A capacitação inovadora do Bitbot

Bitbot é um trading bot inovador do Telegram que visa democratizar o acesso a ferramentas de investimento inteligentes. Ele permite a negociação direta na plataforma Telegram e mantém controle total sobre seus ativos por meio de uma interface segura e intuitiva.

Dessa forma, mais pessoas podem ser atraídas para as finanças cripto, à medida que as desigualdades financeiras desaparecem com novos participantes ingressando no mercado cripto.

O crescimento exponencial ocorreu na comunidade Bitbot com um total de 140.000 membros, incluindo uma presença sólida na plataforma X (110.000 seguidores) e no Telegram (quase 30.000 membros).

À medida que o lançamento do produto deste ano se aproxima, a equipe Bitbot está estrategicamente posicionada para transformar uma parte significativa desta comunidade em usuários ativos.

Construindo confiança e transparência

As tentativas de reformulação da marca do Bitbot contribuíram muito para o sucesso da pré-venda. O novo design do site apresenta uma aparência atualizada e exibe com destaque as elevadas funcionalidades de IA do projeto.

Este movimento no sentido de investir em IA tem sido apontado como um dos principais impulsionadores do aumento da procura de pré-venda.

O Bitbot pode ser uma virada de jogo no ambiente das criptomoedas. Através de sua plataforma de negociação sem custódia no Telegram, que é a primeira na história, o Bitbot garante que os fundos sejam movimentados somente após a execução bem-sucedida da negociação.

Os investidores de varejo são capacitados por essas medidas de segurança, aliadas às ferramentas de negociação com inteligência artificial que competem de forma eficaz contra os players institucionais.

Como o Bitbot se compara a outras criptomoedas?

Shiba e outras moedas meme têm uma capitalização de mercado de US$ 15 bilhões e uma enorme oferta. Embora tenha um fornecimento inicial de tokens de 800 milhões, o Bitbot é o preferido entre os Trading Bots do Telegram devido à sua ampla utilidade.

Entre concorrentes como a Unibot e a Banana Gun, que atingiram capitalizações de mercado significativas apesar das preocupações de segurança, o Bitbot destaca-se com vantagens estratégicas que podem levar a um crescimento considerável.

Embora as pré-vendas do Bitbot tenham sido classificadas na faixa percentual mais alta, as moedas meme ainda dominam o mercado, oferecendo aos primeiros investidores enormes oportunidades de retornos substanciais.