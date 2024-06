As saídas de GBTC da Grayscale continuam após dois dias de entradas

Depois de experimentar dois dias de entradas, os ETFs de Bitcoin dos EUA enfrentaram saídas líquidas em 7 de maio, totalizando US$ 15,7 milhões. O ETF Bitcoin em tons de cinza foi o mais afetado, com o GBTC registrando saídas de US$ 28,6 bilhões.

No fechamento das negociações em 7 de maio, o GBTC relatou saídas acumuladas próximas a US$ 17,5 bilhões.

O fundo teve seu segundo dia consecutivo de entrada líquida em 6 de maio, com entrada de US$ 4 milhões. Isso ocorreu logo depois de encerrar sua seqüência de 78 dias de saídas líquidas na sexta-feira, adicionando US$ 63 milhões.

A escala de cinza continua em demanda

Apesar de enfrentar saídas substanciais, o GBTC da Grayscale continua a ser um ator importante entre os investidores institucionais. As altas taxas de administração não dissuadiram participações significativas, conforme evidenciado pela Susquehanna International mantendo mais de US$ 1 bilhão em Bitcoin dentro do GBTC de acordo com os registros do primeiro trimestre de 2024.

Enquanto isso, o preço das ações do GBTC (NYSEARCA: GBTC) saltou 10% na semana passada devido a novas entradas. No entanto, enfrentou uma ligeira queda na terça-feira, fechando em US$ 56,11.

A queda de preço ocorreu após a retirada da Grayscale de seu pedido de ETF Ethereum no mesmo dia.

Desde sua transição para um trust bitcoin spot em janeiro, o GBTC registrou uma saída líquida de US$ 17 bilhões. No momento da publicação, o trust administra aproximadamente 292.217 BTC, avaliados em US$ 18,4 bilhões, uma redução em relação aos 619.220 BTC de 11 de janeiro.

ETFs à vista dos EUA veem entradas contínuas

Em 6 de maio, os ETFs spot de bitcoin baseados nos EUA registraram entradas líquidas no valor de US$ 217,06 milhões.

Liderando as entradas estava o FBTC da Fidelity com US$ 99 milhões, seguido pelo fundo Bitcoin da Ark Invest com US$ 76 milhões. O fundo IBIT da BlackRock também registou uma entrada significativa de 22 milhões de dólares no mesmo dia, recuperando de zero para fluxos negativos observados na semana anterior.

BTCO da Invesco e da Galaxy Digital relataram entradas líquidas diárias notáveis de US$ 11 milhões. Além disso, os ETFs da Bitwise, VanEck e Franklin Templeton registraram, cada um, cerca de US$ 2 milhões em entradas líquidas diárias, refletindo um amplo espectro de atividades de investidores no setor.

