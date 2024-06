Os especialistas estão otimistas em relação às criptomoedas, com o preço do Bitcoin rondando os $62 mil e provavelmente subirá após seu recente halving. A perspectiva também é otimista para altcoins, apesar das notícias negativas relacionadas à SEC.

À medida que a FTX revela planos que podem fazer com que os credores recebam reembolsos de 118%, o KangaMoon (KANG) é um dos tokens a serem comprados?

Credores FTX receberão pagamentos de 118%

O espólio de falência da exchange de criptomoedas FTX, que colapsou, fez um grande anúncio.

De acordo com os detalhes, 98% dos credores estão prestes a receber um pagamento em dinheiro de 118% de suas respectivas reivindicações. Embora não seja tanto quando comparado com os preços atuais após a virada otimista vista em 2024, a proposta do plano de reorganização representa uma grande mudança em relação às ofertas anteriormente anunciadas.

Esses pagamentos podem estar acessíveis aos usuários dentro de 60 dias após o plano receber a aprovação do tribunal. Notavelmente, apenas reivindicações de credores de $50.000 ou menos estão reservadas para este plano, de acordo com um comunicado de imprensa.

De acordo com os detalhes do anúncio de 7 de maio, o plano poderá gerar retornos aos credores de até US$ 16,3 bilhões.

“Temos o prazer de poder propor um plano do Capítulo 11 que contempla a devolução de 100% dos valores dos pedidos de falência mais juros para credores não governamentais”, disse John J. Ray III, CEO e diretor de reestruturação da FTX.

Em meio aos planos de devolver valor aos clientes da exchange falida, a equipe de falência da FTX vendeu vários tokens durante os planos de reembolsar os credores após a implosão da FTX em 2022.

KangaMoon é apenas mais uma moeda meme?

KangaMoon é um novo projeto criptográfico que busca fundir moedas meme com GameFi e SocialFi. Só isso já o torna mais do que uma moeda meme.

Além disso, ao contrário da maioria dos outros projetos inspirados em memes, o token nativo KANG oferece utilidade real.

No ambiente comunitário que KangaMoon oferece, KANG desempenha o papel de moeda do jogo. Com ele, os detentores podem desbloquear NFTs raros ou apostar em batalhas épicas dentro do ecossistema P2E.

Há esse sistema de incentivo único que nenhuma outra pré-venda oferece – a chance de ganhar KANG ao participar de desafios e concursos exclusivos. As recompensas estão disponíveis desde a fase de pré-venda, tornando este um projeto emocionante para caçadores de joias.

Portanto, embora seja uma moeda meme, KangaMoon explora o ressurgimento do mercado de jogos P2E e a tendência SocialFi para adicionar uma camada única que fortalece a utilidade KANG.

Estágio 5 de pré-venda do KangaMoon – 90% esgotado

Provavelmente é a última chance para os investidores que desejam aproveitar o potencial ressurgimento das criptomoedas por meio do novo token KangaMoon (KANG). Por que isso acontece?

Como destacado anteriormente, KangaMoon navegou com sucesso por suas etapas de pré-venda e atualmente está à beira de uma venda rápida na fase 5. Após passar pelas quatro primeiras etapas, a fase de venda pública do token KANG já está mais de 93% vendida no momento da escrita.

O interesse dos investidores continua a aumentar, com o montante total arrecadado ultrapassando os 6,4 milhões de dólares. Mas a oportunidade de comprar KANG permanece aberta a US$ 0,0196 por token e com um bônus de 10% disponível em todas as compras.

Para saber mais ou comprar o KANG, acesse o site oficial.

Este artigo é uma colaboração entre nossos editores e nossos parceiros, e pode trazer conteúdo e link de anúncios. O conteúdo não tem a intenção de ser conselho financeiro, mas sim de caráter informativo.