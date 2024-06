Indonésia forma comitê dedicado para fortalecer regulamentação de criptografia

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Indonésia deu um passo significativo no sentido de reforçar a sua supervisão da indústria de criptomoedas com o estabelecimento do Crypto Asset Committee.

Este movimento da Agência Reguladora de Negociação de Futuros de Commodities (Bappebti) visa aprimorar o monitoramento e a regulamentação das criptomoedas, agora oficialmente reconhecidas como commodities dentro do país.

Formação do comitê de criptoativos

Anunciada durante o evento de abertura do BLK 2024 em Jacarta, em 2 de maio, a formação do Crypto Asset Committee faz parte dos esforços da Indonésia para integrar as criptomoedas em sua estrutura legal e regulatória.

Bappebti, que supervisiona o comércio de commodities, estendeu sua jurisdição para incluir ativos criptográficos seguindo regulamentações promulgadas em janeiro.

Papel e responsabilidades do comitê

Kasan, chefe do Bappebti, enfatizou o papel fundamental do comitê em garantir o bom funcionamento da indústria de criptomoedas dentro dos limites da lei.

“Este comitê será uma força motriz, garantindo que a indústria de criptoativos continue a operar sem problemas e permaneça dentro da estrutura legal aplicável.”

Representação e autoridade diversificadas

O comitê possui uma composição diversificada, incluindo representantes de Bappebti, vários ministérios governamentais, bolsas de criptomoedas, instituições de compensação, associações, academia e profissionais relevantes da indústria.

Sua tarefa é analisar relatórios do setor, gerenciar um banco de dados central de ativos criptográficos, avaliar os riscos associados a esses ativos e possuir autoridade para propor alterações na lista de ativos.

