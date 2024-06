USD/SEK e EUR/SEK: Veja por que a coroa sueca acabou de cair

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A coroa sueca continuou a sua tendência descendente na quarta-feira. A taxa de câmbio EUR/SEK subiu para 11,78 e está perto do seu nível mais alto desde Novembro do ano passado. Subiu mais de 6,6% desde o seu ponto mais baixo este ano.

Da mesma forma, o par USD/SEK subiu para 10,92, acima do mínimo deste ano de 9,90, tornando a coroa uma das moedas dos países desenvolvidos com pior desempenho no mercado.

EUR/SEK versus USD/SEK

A moeda continuou a sua tendência descendente após a última decisão sobre a taxa de juro do Riksbank. Nele, o banco decidiu reduzir as taxas de juros em 25 pontos base, para 3,75%. Também deu a entender que entregará mais dois cortes este ano.

O Riksbank espera que estes cortes nas taxas ajudem a dinamizar a economia em dificuldades, agora que a inflação está a cair. Os dados mais recentes mostram que o principal Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu para 4,1%, abaixo do seu máximo de 2023 de mais de 12%. A declaração dizia :

“Se a perspetiva de inflação se mantiver, espera-se que a taxa diretora seja reduzida mais duas vezes durante o segundo semestre do ano, em linha com a previsão de março.”

O banco acredita que a queda da coroa, as tensões geopolíticas e a coroa fraca irão desencadear a inflação na Suécia.

A decisão do Riksbank terá implicações comerciais para a coroa sueca, o que explica a sua queda. Carry trade é uma situação em que os investidores tomam empréstimos de países com juros baixos para investir em moedas de maior rendimento.

Como resultado, o diferencial entre as taxas de juro suecas e as da Europa e dos Estados Unidos deverá aumentar. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro inalteradas em 4,35%, enquanto nos EUA elas se situam entre 5,25% e 5,50%.

A diferença entre estas taxas provavelmente começará a diminuir ainda este ano. Espera-se que o BCE comece a cortar as taxas em junho, enquanto os analistas esperam que o Fed realize dois cortes ainda este ano.

A inflação nos EUA manteve-se teimosamente elevada este ano, com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) principal a situar-se em 3,5%. As Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiram para 2,5% em março, valor superior à meta do banco de 2,0%.

Ainda assim, a Fed está a lutar contra um estado de estagflação em que a inflação elevada tem sido acompanhada por um crescimento económico lento. Como tal, poderá reduzir as taxas de juro ainda este ano para turbinar a economia.

