Banco da Inglaterra mantém taxas de juros em 5,25%, busca mais evidências de queda da inflação

O Governador Andrew Bailey, do Banco de Inglaterra, expressou uma perspectiva cautelosamente optimista em relação à direcção económica do Reino Unido, apesar de ter decidido manter as taxas de juro no máximo dos últimos 16 anos, em 5,25%.

Esta taxa foi agora sustentada pela sexta vez consecutiva, indicando a abordagem vigilante do banco relativamente à recuperação económica e ao controlo da inflação.

Tendências da inflação e expectativas futuras

A posição firme do banco central decorre da sua necessidade de sinais mais concretos de que a inflação está numa trajetória descendente sustentada.

Embora relatórios recentes tenham mostrado que a inflação caiu para 3,2%, o Banco de Inglaterra exige mais provas para garantir que estas reduções são estáveis e duradouras.

Bailey compartilhou,

“Precisamos ver mais evidências de que a inflação permanecerá baixa antes de podermos cortar as taxas de juros.”

Perspectivas de um corte nas taxas de verão

Apesar da posição actual, existe um ar de expectativa relativamente a potenciais cortes nas taxas num futuro próximo.

O Governador Bailey deu a entender que se a inflação continuar a diminuir como esperado, aproximando-se da meta de 2% do banco nos próximos meses, a primeira redução da taxa de juro poderá ser decretada já neste Verão, possivelmente em Junho.

Esta potencial medida é enquadrada como uma resposta às “notícias encorajadoras” sobre a inflação, abrindo caminho para o que muitos esperam que seja um período de alívio económico e recuperação.

