Energias renováveis atingem recorde de 30% da produção global de eletricidade em 2023, diz relatório

De acordo com um relatório do think tank Ember, o crescimento da energia solar e eólica impulsionou a geração de energia renovável para um nível recorde, representando 30% da produção global de eletricidade em 2023.

Este marco coloca ao alcance da ambiciosa meta global de triplicar a capacidade renovável até 2030, uma meta acordada por mais de 100 países na cimeira climática COP28 no Dubai no ano passado.

Principais impulsionadores do crescimento das energias renováveis

O aumento significativo da capacidade de energia renovável, especialmente a partir de projetos solares, tem sido um fator crítico para esta conquista.

Dave Jones, diretor de insights globais da Ember, disse:

“O aumento da capacidade solar que aconteceu durante 2023 realmente abre a possibilidade de sermos capazes de atingir esse nível de energias renováveis até 2030, e a triplicação da capacidade que foi prometida na COP28.”

O relatório destacou que mais de metade das adições globais de capacidade solar e eólica tiveram origem na China, sublinhando o papel fundamental do país na transição energética global.

No geral, a geração solar global aumentou 23,2%, enquanto a energia eólica cresceu 9,8%.

Desafios e previsões para novos projetos

Apesar destes avanços, os especialistas do setor apontam problemas persistentes com as ligações à rede e com o licenciamento de novos projetos, o que poderá dificultar o progresso em direção às metas para 2030.

No entanto, o relatório da Ember permanece optimista, prevendo que o crescimento contínuo das fontes renováveis levará a um declínio de 2% na produção de energia a partir de combustíveis fósseis em 2024.

Espera-se que esta redução empurre a produção global de energia a partir de combustíveis fósseis para menos de 60% da produção global de electricidade pela primeira vez desde pelo menos 2000, o primeiro ponto do conjunto de dados da Ember.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.