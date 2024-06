Gana apresenta o primeiro selo NFT da África

A Ghana Post Company lançou o primeiro selo criptográfico do mundo para celebrar o 25º aniversário do reinado de um governante cerimonial em Gana. Lançado em 5 de maio, o selo criptográfico, desenvolvido como um token não fungível (NFT), traz as imagens do Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, governante do povo Ashanti.

Bice Osei Kuffour, diretor-gerente da empresa postal estatal, expressou que o selo NFT é mais do que apenas uma inovação tecnológica. É uma ferramenta que visa preservar o patrimônio do Asantehene e comemorar os 25 anos do líder tradicional no trono.

“Hoje, ao revelarmos os selos comemorativos dedicados ao reinado de Sua Majestade, afirmamos o nosso compromisso com a inovação e a excelência na preservação das histórias da nossa nação e na sua entrega ao mundo”, disse Kuffour num comunicado.

Um centro criptográfico na África

Gana é o nono país em termos de taxa de adoção de criptomoedas, de acordo com um relatório de dezembro de 2023. Contudo, a procura primária para o sector emergente tem sido impulsionada pela população mais jovem.

56,1% dos proprietários de criptomoedas na pesquisa tinham entre 18 e 34 anos e 29,5% tinham entre 34 e 54 anos. Apenas apenas 14,4% dos participantes tinham mais de 55 anos.

De acordo com o funcionário do Ghana Post, os selos NFT funcionarão como uma ponte entre a população mais jovem e mais velha do país.

O serviço postal foi elogiado pelos seus esforços por Ursula Owusu-Ekuful, Ministra das Comunicações e Digitalização do Gana. Segundo o ministro, os selos reflectirão a “identidade” da nação e serão um elo entre “valores tradicionais e […] expectativas selvagens”.

O selo será usado em 156 países como parte dos esforços fronteiriços do Ministério das Comunicações e Digitalização para fundir tradição e tecnologia.

Blockchain, um setor chave em Gana

Gana viu desenvolvimentos notáveis no setor criptográfico nos últimos anos. Segundo relatos, o país introduzirá uma força-tarefa para regular ativos criptográficos em 2023.

Apesar da falta de um quadro regulatório claro, o país continua a abrigar uma criptoeconomia próspera.

Entretanto, o Gana também está a trabalhar no desenvolvimento da sua própria moeda digital do banco central (CBDC). De acordo com o desenvolvimento mais recente, o Banco do Gana revelou a sua intenção de introduzir capacidades offline para a tecnologia.

