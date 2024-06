Pedidos de seguro-desemprego nos EUA atingiram o maior nível em oito meses, sinalizando arrefecimento do mercado de trabalho

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O número de americanos que solicitaram novos benefícios de desemprego aumentou na semana passada para o nível mais alto em mais de oito meses, indicando um novo esfriamento do mercado de trabalho.

De acordo com o último relatório semanal de pedidos de seguro-desemprego do Departamento do Trabalho, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego estadual aumentaram em 22.000, para um ajuste sazonal de 231.000 na semana encerrada em 4 de maio.

Isto marca o valor mais alto desde o final de agosto e o aumento mais significativo em quase quatro meses.

Expectativas dos economistas superadas

O aumento nos pedidos de desemprego superou as expectativas dos economistas, que previam que os pedidos chegariam a 215.000 para a semana.

As reclamações ultrapassaram agora o intervalo de 194.000 a 225.000 que tinha sido consistente desde o início do ano, reflectindo uma mudança nas condições do mercado de trabalho.

O que significa o aumento dos pedidos de subsídio de desemprego?

Este aumento nos pedidos de subsídio de desemprego segue-se de perto a outros indicadores que sugerem um abrandamento no mercado de trabalho.

O relatório da semana passada mostrou que a economia criou o menor número de empregos em seis meses em Abril, e as vagas de emprego em Março caíram para o mínimo de três anos.

Estes sinais de declínio da dinâmica do mercado de trabalho estão a suscitar especulações sobre potenciais ajustamentos à política monetária, incluindo a possibilidade de cortes nas taxas de juro pela Reserva Federal ainda este ano.

Fatores sazonais em jogo

Parte do aumento dos pedidos de subsídio de desemprego pode ser atribuída a variações sazonais após o fim das férias escolares de primavera, que muitas vezes levam a flutuações nos números do emprego.

Este factor sazonal complica a análise, tornando crucial observar os próximos dados para determinar as tendências subjacentes no mercado de trabalho.

