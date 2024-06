Fineqia International, uma empresa de investimentos em ativos digitais e fintech, anunciou hoje seu relatório Crypto ETPs AUM de abril.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A análise mensal da empresa de produtos negociados em bolsa (ETPs) globais com ativos digitais como garantia subjacente revelou um crescimento de 64% no total de ativos sob gestão (AUM) até agora em 2024.

Um abril difícil para criptomoedas

Copy link to section

No entanto, numa base mensal, o AUM total caiu para 81 mil milhões de dólares em Abril, de 94,4 mil milhões de dólares no final de Março, uma diminuição de 14,2%.

O valor total de mercado dos ativos digitais diminuiu 18,8%, para cerca de 2,29 biliões de dólares em abril, face a 2,82 biliões de dólares no mês anterior.

De acordo com a pesquisa da Fineqia, os ETPs que representam uma cesta diversificada de criptomoedas diminuíram 9,5% em AUM durante abril, para US$ 2,8 bilhões, de US$ 3,36 bilhões registrados no final de março.

No entanto, no acumulado do ano, o AUM de ETPs que detêm uma cesta de criptomoedas aumentou 24,2% em relação aos US$ 2,25 bilhões no início de 2024.

Muito caro graças ao BTC?

Copy link to section

Isso pode ser parcialmente atribuído ao relativo custo dos cripto ETPs atualmente. Como observa Fineqia:

Mesmo em meio ao declínio do mercado, os produtos financeiros lastreados em ativos digitais mantiveram um prêmio de 24,5% sobre o mercado de ativos digitais, consistente com a tendência observada no primeiro trimestre. No acumulado do ano, os ETPs que detêm ativos digitais aumentaram 64% em AUM, enquanto a capitalização de mercado dos ativos digitais aumentou 29,2%. Isto destaca um crescimento do prémio para ETPs de aproximadamente 117% em comparação com o subjacente relativo.”

Não é novidade que a Fineqia atribui esse aumento no prêmio predominantemente à aprovação de ETFs à vista de Bitcoin (BTC) nos EUA, que começaram a ser negociados em 11 de janeiro, estimulando entradas de capital em produtos financeiros que apresentam ativos digitais como ativos subjacentes ao longo do primeiro trimestre.

Bundeep Singh Rangar, CEO da Fineqia, diz que Hong Kong testemunhou recentemente o lançamento de ETFs criptográficos, com o Reino Unido pronto para fazer o mesmo em breve. “Está totalmente cozido agora”, disse ele. “Com o aumento inicial da SEC [aprovação dos ETFs BTC] esfriando, os pães estão prontos e sendo servidos nas prateleiras de ETF e ETN em todo o mundo.”

O relatório da Fineqia também destacou que as criptomoedas tiveram um desempenho particularmente bom ou ruim em abril.

Solana em destaque

Copy link to section

Em particular, Solana (SOL), que compreende quase metade do AUM total das moedas alternativas, foi elogiado como “resiliente”:

Em abril, os ETPs com SOL como ativo subjacente registaram uma diminuição de 31,4% no AUM, caindo para 1,29 mil milhões de dólares dos 1,87 mil milhões de dólares registados no final de março. Durante o mesmo período, o preço do SOL caiu 37,4%, caindo para US$ 127 em relação aos US$ 203 registrados no final de março. Estas estatísticas destacam que o prémio observado em abril no AUM dos ETP que detêm ativos digitais como subjacentes, em comparação com o valor de mercado mais amplo dos ativos digitais, pode ser atribuído principalmente à resiliência demonstrada pelos ETP que detêm SOL.”

Compare isso com o Bitcoin, que viu seu preço cair 13,6%, para US$ 60.150 em abril, de US$ 69.650 no final de março. “Simultaneamente”, de acordo com Fineqia, “o AUM de ETPs com BTC como ativo subjacente sofreu uma queda de 13,2%, caindo para US$ 63,2 bilhões em abril, dos US$ 72,8 bilhões registrados no final de março”.

Ethereum vê queda de quase 15%

Copy link to section

Enquanto isso, Ethereum (ETH) obteve um relatório menos positivo:

Em abril, o Ethereum (ETH) teve um declínio de 14,9% em valor, caindo para US$ 2.985 dos US$ 3.508 registrados no final de março. Durante o mesmo período, o AUM de ETPs denominados em ETH diminuiu 16,4%, caindo para US$ 12 bilhões, dos US$ 14,3 bilhões registrados no final de março. No acumulado do ano, os ETPs que detêm ETH apresentaram um aumento de 26,6%, enquanto o preço do ETH cresceu 31,1%. Isso enfatiza como a crescente expectativa entre os participantes do mercado da SEC de rejeitar a aprovação dos ETFs ETH Spot em maio levou a uma diminuição na exposição institucional à ETH em favor do BTC.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.