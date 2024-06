Terraform Labs, fundador Do Kwon provavelmente enfrentará multas de US$ 5,3 bilhões no aniversário de dois anos da crise

O colapso dos tokens irmãos do ecossistema Terraform, LUNA e UST, foi precedido pelo tweet do fundador Do Kwon afirmando que ele está investindo mais capital. O tweet não envelheceu bem, dois anos após a crise, o Terraform Labs e o fundador Do Kwon enfrentam US$ 5,3 bilhões em multas.

Aniversário de dois anos da promessa de Do Kwon de mobilizar mais capital

Em 9 de maio, Do Kwon garantiu à comunidade Terraform que está investindo mais capital para enfrentar a desvinculação da stablecoin algorítmica UST. Em 11 de maio, Kwon apresentou uma estratégia para restabelecer a paridade da UST. O tweet de Kwon de 2022 ressurgiu no X.

2 years ago pic.twitter.com/wxgwpMR4DP — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) May 9, 2024 Do Kwon’s tweet

Nos dois anos desde o tweet de Kwon, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) pediu a um tribunal de Nova York que impusesse multas de US$ 5,3 bilhões à Terraform Labs e ao fundador Do Kwon. O regulador pediu uma penalidade pesada para o papel da entidade na implosão de US$ 40 bilhões dos tokens do ecossistema Terraform.

A SEC pediu US$ 4,74 bilhões em reembolso legalmente obrigatório de ganhos ilícitos, e outros US$ 420 milhões da Terraform Labs e US$ 100 milhões do fundador Kwon. O regulador financeiro dos EUA justificou as multas como uma aproximação “conservadora”, mas razoável, dos ganhos da Terraform Labs e Do Kwon com a fraude.

O tribunal decidiu que as duas partes foram consideradas responsáveis por acusações de fraude civil e documentos judiciais revelaram vendas de LUNA no valor de 65,2 milhões de dólares a investidores institucionais. A Luna Foundation Guard vendeu US$ 1,8 bilhão em LUNA e UST.

O colapso do ecossistema Terraform, os “ganhos ilícitos” de Kwon e as multas judiciais são as consequências da implosão de US$ 4 bilhões em 2022 que derrubou as casas de vidro de várias empresas de comércio de criptografia, credores e resultou em uma série de falências ao longo de 2022 e 2023.

Terra Foundation restringe o acesso aos produtos TFL para usuários baseados nos EUA

À luz dos recentes acontecimentos judiciais, a Fundação Terra fez alterações em suas operações e anunciou que restringirá o acesso a alguns de seus produtos e recursos para usuários nos Estados Unidos. Os projetos de código aberto para os quais a TFL contribuiu, como o blockchain Terra e a Alliance, permaneceram inalterados.

1/ Attention Terra community:



Due to the recent court ruling, TFL is making changes to its operations moving forward, including active liquidity provisioning and access to TFL products in certain jurisdictions.



🧵 👇 — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 25, 2024 Terra Foundation announcement

