As participações SBI do Japão agora são um validador de razão XRP

SBI VC Trade, uma subsidiária da gigante financeira japonesa SBI Holdings, anunciou o lançamento de um validador no XRP Ledger (XRPL). De acordo com um comunicado de imprensa de 10 de maio, a empresa iniciou suas operações de nó e o serviço validador está ativo.

SBI VC Trade pretende avançar para se tornar um validador dUNL no XRPL, uma função que lhe concederia maior influência sobre as alterações no livro-razão.

Os validadores do XRPL são responsáveis por confirmar a validade das transações. Um validador dUNL (lista de nós exclusivos padrão) faz parte de um grupo selecionado que tem influência significativa sobre as funções do razão.

Embora cada validador possa selecionar seu UNL, que lista validadores confiáveis, a lista dUNL para XRPL, recomendada pela XRPL Foundation e Ripple, é notavelmente influente.

SBI continua apoiando Ripple

Além disso, a SBI VC Trade planeja fornecer materiais educacionais destinados a melhorar a compreensão da comunidade XRP japonesa sobre as operações XRPL e os detalhes das alterações. A empresa tomará decisões sobre alterações com base no feedback da comunidade recolhido através de pesquisas.

A SBI VC Trade também destacou as contribuições de sua controladora, SBI Holdings, para o ecossistema XRPL. Notavelmente, a SBI Holdings anunciou em janeiro sua intenção de emitir NFTs no XRPL. Além disso, em julho do ano passado, a SBI VC Trade iniciou diversas campanhas para fortalecer a presença do XRP no mercado japonês.

Estas iniciativas fazem parte da colaboração da SBI Holdings com a Ripple, levando à criação da SBI Ripple Asia. A joint venture aproveita a RippleNet para oferecer serviços de remessa em mais de 70 países. A SBI Holdings detém uma participação de 60% neste empreendimento, com a Ripple detendo os 40% restantes.

Em meio a esse cenário, a Ripple também firmou uma parceria com a empresa HashKey DX do HashKey Group, com sede em Tóquio. A colaboração está focada no lançamento de soluções de negócios alimentadas pelo XRP Ledger no Japão.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.