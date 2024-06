Jack Dorsey prevê que o Bitcoin atingirá US$ 1 milhão até 2030 em meio a desafios regulatórios

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O cofundador do Twitter, Jack Dorsey, projetou que o valor do Bitcoin poderia subir para pelo menos US$ 1 milhão até o ano 2030.

Em uma entrevista recente com o jornalista Mike Solana no Pirate Wires, Dorsey compartilhou sua perspectiva otimista para a criptomoeda, sugerindo que ela poderia até ultrapassar esse marco na próxima década.

Esta declaração ocorre no momento em que Dorsey se afasta do conselho da BlueSky, uma alternativa descentralizada ao Twitter que ele ajudou a estabelecer em 2019, onde expressou preocupações sobre o seu desvio da verdadeira descentralização.

Por que Dorsey está otimista?

Dorsey enfatizou não apenas o potencial do Bitcoin para crescimento exponencial em valor, mas também a importância dos esforços colaborativos por trás da criptomoeda.

Ele observou que o trabalho individual realizado para melhorar a rede poderia aumentar substancialmente o seu valor.

Esta perspectiva sobre o ecossistema Bitcoin é particularmente comovente à medida que Dorsey navega na sua saída do BlueSky, que ele acredita estar a avançar para uma estrutura mais centralizada, contrária à sua visão original de ser um protocolo de código aberto.

Investimento e escrutínio regulatório no Block

Juntamente com sua visão otimista sobre o Bitcoin, Dorsey anunciou que Block, anteriormente conhecido como Square, planeja investir 10% de seu lucro bruto de produtos relacionados ao Bitcoin na compra de mais BTC a cada mês.

No entanto, este compromisso surge num momento em que a Block enfrenta o escrutínio dos procuradores federais dos EUA que investigam potenciais violações de conformidade nas suas divisões de pagamentos, Square e Cash App.

Estabilidade de preços do Bitcoin em meio a flutuações de mercado

Apesar das incertezas regulatórias em torno do mercado criptográfico, o preço do Bitcoin permaneceu estável nas últimas 24 horas, mantendo-se em US$ 62.745,3.

O enfraquecimento do dólar americano e os dados de trabalho brando forneceram algum apoio ao valor da criptomoeda.

No entanto, os receios contínuos de novas ações por parte da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) contra os principais players de criptografia e o encerramento de uma plataforma de negociação de moedas privadas aumentaram a cautela dos investidores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.