Esta manhã, o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido (ONS) divulgou números do PIB melhores do que o esperado para a primeira estimativa trimestral do Reino Unido de janeiro a março de 2024.

Os resultados mostraram um crescimento trimestral de 0,6% para o PIB do país e um crescimento anual de 0,2%, segundo o ONS:

Estima-se que o produto interno bruto (PIB) do Reino Unido tenha aumentado 0,6% no primeiro trimestre (janeiro a março) de 2024, após quedas de 0,3% no quarto trimestre (outubro a dezembro) e de 0,1% no terceiro trimestre (julho a setembro) de 2023. Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, estima-se que o PIB tenha aumentado 0,2% no primeiro trimestre de 2024.”

Isso estava acima das estimativas dos números. Ontem, o Banco de Inglaterra previu uma taxa de crescimento de 0,4% para o período no seu Relatório de Política Monetária, enquanto o consenso para muitos analistas era uma taxa de crescimento de 0,2%.

Uma bomba-relógio

A pressão aumenta para que o Reino Unido reduza as taxas de juro.

Ontem, dia 9 de maio, o ONS divulgou um boletim intitulado ‘Medindo o progresso, o bem-estar e além do PIB no Reino Unido: maio de 2024’.

Nas publicações, o ONS afirma que o número de habitantes do Reino Unido insatisfeitos com a sua qualidade de vida aumentou de forma preocupante, e o principal factor que contribui para isso é a elevada inflação e a pressão que esta exerce sobre os cidadãos.

A percentagem de pessoas que relatam baixa satisfação com as suas vidas no Reino Unido aumentou para 5,8% nos cinco anos entre Outubro e Dezembro de 2023… A inflação mais elevada pressionou as finanças domésticas, com 21,8% das pessoas na Grã-Bretanha a considerá-la bastante ou muito difícil sobreviver financeiramente.”

Inflação afetando o bem-estar do Reino Unido

O relatório prosseguiu dizendo que:

Quando perguntámos aos adultos na Grã-Bretanha o que era mais importante para o seu bem-estar individual, a sua situação financeira pessoal foi o terceiro tema mais frequentemente mencionado. A inflação aumentou 3,8% nos 12 meses até março de 2024, abaixo do máximo de 9,6% nos 12 meses até outubro de 2022. Estes aumentos da inflação pressionaram as finanças das famílias e, entre 13 e 24 de março de 2024, 21,8% dos pessoas na Grã-Bretanha disseram que estavam achando bastante difícil ou muito difícil sobreviver financeiramente, conforme mostrado em nosso Painel de Medidas de Bem-Estar Nacional do Reino Unido.”

Apesar disso, o Banco da Inglaterra ainda utiliza uma formulação extremamente cautelosa em relação aos cortes nas taxas.

O corte das taxas pode ser especialmente importante para evitar a estagflação mais tarde, se a segunda metade da previsão do PIB do Relatório de Política Monetária do BoE se mantiver precisa:

Espera-se que o PIB do Reino Unido tenha aumentado 0,4% no primeiro trimestre de 2024 e cresça 0,2% no segundo trimestre. Apesar de ter aumentado durante o período de previsão, espera-se que o crescimento da procura permaneça mais fraco do que o crescimento potencial da oferta durante a maior parte desse período.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.