A Inteligência Artificial (IA) está levando a negociação de criptomoedas para o próximo nível, trazendo o melhor dos recursos automatizados para um mercado que está crescendo a passos largos. À medida que os aplicativos personalizados no Telegram continuam a revolucionar o mercado de negociação cripto, um projeto que busca ocupar o primeiro lugar é o Bitbot (BITBOT).

O que é o Bitbot?

“Bitbot, a nova solução de negociação de criptomoedas no Telegram, oferece mais do que apenas um bot alimentado por IA.

É o primeiro bot do Telegram sem custódia do mundo. O resultado é uma plataforma que combina segurança e as ferramentas de negociação mais avançadas, todas projetadas para levar a negociação de criptomoedas de nível institucional ao investidor de varejo.

O fato notável sobre o Bitbot é que o projeto é auditado pela Solid Proof. Destaca-se também a parceria com a fornecedora de tecnologia de soluções de autocustódia de ativos digitais Knightsafe.

No geral, o foco na segurança, na integração de IA e nas ferramentas anti-MEV e anti-rug, eleva o Bitbot acima de outros bots.

A tecnologia do Bitbot – “suas chaves, seus ativos”

Como um bot de negociação, o Bitbot funcionará de maneira semelhante a outras soluções no mercado, como Banana Gun e PAAL AI. No entanto, o que diferencia o Bitbot é sua tecnologia pioneira não custodial que permite aos usuários integrar de forma segura com suas carteiras auto-custodiadas, garantindo sempre que ‘suas chaves, sua carteira e seus ativos’.

A IA também aprimora os recursos avançados do projeto, tornando-o não apenas mais um elegante bot de negociação do Telegram, mas provavelmente a solução de negociação arquetípica.

Quando o bot for lançado no mercado após sua pré-venda, os traders interessados em uma nova experiência poderão aproveitar as principais ferramentas, como o Gem Scanner, negociação inteligente, copy trade e sniping. Há também insights de mercado na rede e gerenciamento de carteira personalizado.

Além do lançamento do bot Telegram, o roteiro do Bitbot também destaca o desenvolvimento de um aplicativo móvel nativo e oferece suporte entre cadeias.

A pré-venda é um bom momento para comprar o Bitbot?

O interesse por este projeto explodiu com as recentes atualizações do produto, sessões de perguntas e respostas com a comunidade e previsões de especialistas em criptomoedas para o mercado, após a aprovação dos ETFs Bitcoin à vista e o evento de halving do Bitcoin em 2024.

A narrativa da IA poderia ser outro catalisador importante para uma adoção mais ampla. A perspectiva fez com que vários projetos de criptomoedas, como Render (RNDR) e Akash Network (AKT), disparassem nos últimos meses. É uma narrativa que provavelmente será aprimorada após os relatórios desta semana sobre um possível acordo entre a gigante da tecnologia Apple e a OpenAI sobre a integração do ChatGPT com o iPhone.

A venda pública do Bitbot está no estágio 13, com o preço do BITBOT atualmente em US$ 0,018. Os investidores levantaram mais de US$ 3,3 milhões até agora.

Nas próximas duas etapas, o valor do token subirá para US$ 0,020. Embora o preço de pré-venda tenha aumentado em relação aos US$ 0,005 iniciais, os próximos dois estágios ainda oferecem uma posição potencialmente lucrativa, dados os prováveis catalisadores para o crescimento do mercado.

A solução não custodial inovadora do bot também é um diferencial e pode fazer com que o Bitbot desponte como o principal bot de negociação alimentado por IA. Saiba mais sobre o Bitbot aqui.

Este artigo é uma colaboração entre nossos editores e nossos parceiros, e pode trazer conteúdo e link de anúncios. O conteúdo não tem a intenção de ser conselho financeiro, mas sim de caráter informativo.