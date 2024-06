A atividade no protocolo Runes cai apesar do TypeScript recentemente revelado do Magic Eden

O protocolo Runes, aclamado como uma inovação revolucionária que permite a criação de ativos fungíveis na blockchain Bitcoin, sofreu um declínio notável na atividade, apesar do aumento inicial no volume de transações e nas taxas.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Dados recentes na rede revelam uma tendência decrescente nas transações relacionadas às Runas, refletindo um interesse cada vez menor no protocolo dentro da comunidade blockchain.

A atividade do Protocolo de Runas diminui após o aumento repentino de estreia

Copy link to section

Desde a sua estreia em 20 de abril, o protocolo Runes atraiu atenção substancial, provocando um frenesi entre investidores e mineradores.

Durante sua semana inicial, Runes gerou mais de US$ 135 milhões em taxas, mostrando seu potencial para revolucionar as transações blockchain. No entanto, esta ascensão meteórica durou pouco, como evidenciado pelo declínio constante da atividade no protocolo.

De acordo com um painel do Dune Analytics, a receita de taxas de Runes diminuiu constantemente, com taxas totais ultrapassando US$ 1 milhão apenas duas vezes nos últimos 12 dias. O declínio da receita de taxas pode ser atribuído ao declínio no volume de transações do protocolo, o que indica uma trajetória descendente na sua utilização.

O recentemente revelado Runes’ TypeScript da Magic Eden

Copy link to section

O declínio na atividade do protocolo Runes chega em um momento crucial, justaposto com o recente lançamento do Magic Eden de “runestone-lib”, uma biblioteca TypeScript projetada para agilizar a interação com o protocolo Runes. Este lançamento, tornado público pelo cofundador do Magic Eden, Zhuojie Zhou, foi previsto para capacitar os desenvolvedores e reforçar a inovação na comunidade blockchain, oferecendo suporte nativo para codificação, decodificação e indexação de Runas.

Excited to share that @MEonBTC and @summraznboi have open sourced "runestone-lib" – a TypeScript library for interacting with the innovative Rune protocol. As a new and drop-in runes client implementation, this helps solidify the spec of runes with multi-client implementation.… — 💎 rex.magic (@zhouzhuojie) May 11, 2024

O runestone-lib do Magic Eden estava preparado para revolucionar o desenvolvimento do protocolo Runes, simplificando tarefas complexas e melhorando a acessibilidade para desenvolvedores. Ao abrir o código-fonte da biblioteca, o Magic Eden pretendia contribuir para a descentralização do ecossistema Runestone, promovendo a resiliência e prevenindo pontos únicos de falha.

Apesar das perspectivas promissoras do runestone-lib, a atividade cada vez menor do protocolo sugere desafios subjacentes que vão além das ferramentas de desenvolvimento. Embora o runestone-lib prepare o cenário para uma infinidade de aplicativos e experiências baseados em Rune, seu impacto pode ser atenuado pela dinâmica mais ampla do mercado de criptografia e pelos obstáculos à adoção do usuário.

Em poucas palavras, o runestone-lib do Magic Eden representa um passo significativo para melhorar as capacidades dos desenvolvedores e promover a inovação, mas seu sucesso depende, em última análise, de enfrentar os desafios mais amplos que afetam o ecossistema de Runas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mais