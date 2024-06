El Salvador lança site para monitorar as participações de Bitcoin em seu tesouro

El Salvador ganhou as manchetes mais uma vez no mundo das criptomoedas com o lançamento de um site de monitoramento do tesouro Bitcoin. Desde a adoção do Bitcoin (BTC) como moeda com curso legal em 2021, El Salvador continua a ser pioneiro em iniciativas destinadas a abraçar e alavancar o potencial dos ativos digitais para o crescimento económico e a inclusão financeira.

O novo site de prova de reservas do país centro-americano oferece um conjunto de ferramentas projetadas para fornecer transparência em tempo real em relação às suas participações em Bitcoin.

Com mais de 5.700 BTC atualmente em seu tesouro, avaliados em aproximadamente US$ 360 milhões, El Salvador está tomando medidas proativas para garantir a responsabilização e a visibilidade de suas reservas de criptomoedas.

Gestão do tesouro Bitcoin de El Salvador

No centro da abordagem inovadora de El Salvador está um compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão das suas participações em Bitcoin. Através do site recém-lançado, as partes interessadas podem acessar informações atualizadas sobre as reservas de Bitcoin do país, incluindo compras recentes e dados históricos.

Até agora, de acordo com os dados fornecidos no site recém-lançado, El Salvador tem acumulado ativamente BTC, com compras recentes totalizando sete BTC no valor de mais de US$ 438.000 somente na semana passada. Nos últimos 30 dias, o país adicionou um total de 31 BTC, equivalente a US$ 1,94 milhão, ao seu tesouro.

Estas aquisições estão alinhadas com o ambicioso objetivo de El Salvador de adquirir 1 BTC por dia para reforçar as suas reservas.

A decisão de El Salvador de adotar o Bitcoin como moeda legal foi recebida com elogios e críticas. Embora os proponentes elogiassem a medida pelo seu potencial para promover a inclusão financeira e impulsionar a inovação, os céticos levantaram preocupações sobre a volatilidade e os desafios regulatórios associados às criptomoedas.

Apesar de enfrentar críticas, El Salvador permaneceu firme no seu compromisso com o Bitcoin. O preço médio de compra do país de US$ 43.097 por BTC ressalta sua estratégia de investimento de longo prazo e confiança no futuro dos ativos digitais.

Com o Bitcoin (BTC) sendo negociado atualmente acima de US$ 62.000, El Salvador obteve lucros não realizados significativos, totalizando mais de US$ 57,259 milhões, de acordo com o rastreador de portfólio Nayib Bukele.

O impacto potencial no futuro financeiro de El Salvador

As crescentes participações em Bitcoin de El Salvador posicionaram o país na vanguarda da revolução das criptomoedas. O capitalista de risco Tim Draper, numa entrevista recente a Rachel Wolfson, afirmou acreditar que estas participações poderiam servir como uma tábua de salvação para a nação, permitindo-lhe potencialmente alcançar a independência financeira e reembolsar os seus empréstimos ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

O otimismo de Draper é alimentado por projeções otimistas para a trajetória de preços do Bitcoin. Muitos analistas prevêem que o Bitcoin poderá ultrapassar a marca de US$ 100.000 durante o ciclo de alta em andamento, com algumas previsões até sugerindo uma faixa de preço de US$ 150.000 a US$ 169.000 após o halving.

Espera-se que os fluxos institucionais, especialmente de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista dos EUA, desempenhem um papel crucial na elevação do preço do Bitcoin.

Dados recentes indicam uma tendência positiva no interesse institucional, com os ETFs de Bitcoin dos EUA registrando entradas líquidas totalizando US$ 413 milhões na semana passada. Estas entradas sinalizam uma confiança crescente entre os investidores institucionais no potencial de longo prazo do Bitcoin como reserva de valor e proteção contra a inflação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

