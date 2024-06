Primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, alerta sobre guerra nuclear em discurso pré-eleitoral

Num discurso pré-eleitoral crucial proferido em Londres, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, fez uma comparação gritante, sugerindo que o mundo está no ponto mais próximo de uma guerra nuclear desde a crise dos mísseis cubanos.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este comentário surge como parte do esforço de Sunak para sublinhar a sua liderança na segurança nacional, especialmente após perdas significativas nas recentes eleições locais e regionais, onde o seu Partido Conservador ficou atrás do Trabalhista.

Compromisso dos conservadores por mudança e segurança

Copy link to section

Sunak prometeu mudanças transformadoras para o Reino Unido, afirmando que “mudarão mais nos próximos cinco anos do que nos últimos trinta” caso os conservadores sejam reeleitos.

Ele posicionou as próximas eleições como um ponto de decisão crítico entre o passado e o futuro, afirmando que um governo trabalhista tornaria o país “menos seguro”.

Gastos com defesa em 2,5% do PIB até 2030

Copy link to section

No meio de tensões crescentes com países como a Rússia, o Irão, a Coreia do Norte e a China, que Sunak acusou de trabalhar para “minar” os valores do Reino Unido, ele prometeu aumentar os gastos com defesa para 2,5% do produto interno bruto até 2030.

Este compromisso pretende estabelecer um forte contraste com as políticas de defesa do Partido Trabalhista, destacando particularmente as críticas a figuras trabalhistas como Jeremy Corbyn, que já tinha defendido a dissolução do exército.

A deserção de Elphicke e desafios internos

Copy link to section

O discurso também abordou a recente deserção da deputada Natalie Elphicke, que deixou o Partido Conservador criticando a forma como Sunak lida com as questões de habitação e as políticas de imigração relativas às travessias de pequenos barcos no Canal da Mancha.

Esta deserção aumentou a pressão sobre Sunak, que já enfrenta apelos para enfrentar alegadas atividades de lobby associadas a Elphicke.

O terrível alerta nuclear de Sunak

Copy link to section

Com um tom de urgência, Sunak detalhou as ameaças geopolíticas representadas por regimes autoritários, concentrando-se particularmente no presidente russo, Vladimir Putin, cujas ações descreveu como aproximando perigosamente o mundo da escalada nuclear.

Esta parte do seu discurso teve como objetivo reforçar a gravidade das ameaças que o Reino Unido enfrenta e a necessidade de uma liderança forte para lidar com elas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mais