Banco da Inglaterra pode considerar cortes nas taxas de juros até o verão, diz o economista-chefe Huw Pill

O economista-chefe do Banco de Inglaterra, Huw Pill, expressou na terça-feira que pode ser “razoável” que o banco central comece a contemplar uma redução nas taxas de juro durante o verão se as atuais tendências económicas continuarem.

Os comentários de Pill foram feitos durante o seu discurso no Institute of Chartered Accountants na Cimeira Económica das Regiões de Inglaterra e País de Gales, sinalizando uma mudança potencialmente significativa na abordagem da política monetária do BoE nos próximos meses.

Progressos na inflação, mas os desafios permanecem

Apesar da perspectiva optimista sobre as taxas de juro, Pill enfatizou que o Banco de Inglaterra ainda está no meio dos seus esforços para controlar a inflação e que “ainda há mais trabalho a ser feito”.

O banco tem-se esforçado por reduzir a inflação para mais perto do seu objectivo de 2%, mas as actuais taxas de crescimento salarial colocam desafios.

O crescimento salarial excede as metas

Pill também destacou preocupações em relação à taxa de crescimento salarial, que permanece “muito acima do que seria consistente para cumprir a meta de inflação de 2%” de forma sustentável.

Este factor poderá influenciar as decisões do banco central sobre ajustar as taxas de juro mais cedo ou manter uma postura mais cautelosa durante um período mais longo.

