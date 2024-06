Esta manhã, o Gabinete de Estatísticas Nacionais do Reino Unido (ONS) divulgou os últimos números do desemprego e do emprego no país.

O período em questão foi, sem dúvida, conturbado para o panorama laboral. Só em Março, o ONS estimou que 22.000 dias de trabalho foram perdidos devido a conflitos laborais em todo o Reino Unido.

Aumento do desemprego

De janeiro a março de 2024, a taxa de desemprego situou-se em 4,3%, um aumento de 0,3 pontos percentuais em termos homólogos.

Isto representou um aumento marginal em relação aos 4,2% estimados para o trimestre do mês passado e um aumento significativo em relação ao valor do trimestre anterior de 3,8%.

Isto surge logo após os números do desemprego de Abril, com uma estimativa de 156.000 empregos perdidos – o que foi a taxa de desemprego mais elevada em seis meses.

Taxas de emprego caem à medida que o mercado de trabalho esfria

Durante o mesmo período, as taxas de emprego diminuíram 0,8 pontos percentuais, para 74,5% no trimestre.

No total, o número de pessoas empregadas diminuiu 178 000.

A estimativa inicial de empregados consignados para abril de 2024 diminuiu 85.000 (0,3%) mês a mês, mas aumentou 129.000 (0,4%) no ano, para 30,2 milhões.

Vagas atingindo ponto de crise no Reino Unido

No entanto, mesmo com mais desempregados, o número de empregos oferecidos também diminuiu. De fevereiro a abril de 2024, o número estimado de vagas no Reino Unido diminuiu em 26.000 no trimestre, para 898.000.

Este é o 22º mês consecutivo em que as ofertas de emprego diminuem – um período que abrange quase dois anos de abrandamento contínuo do mercado de trabalho do Reino Unido.

No entanto, o ONS esforçou-se por confirmar que estes números “ainda estavam acima dos níveis da pandemia pré-coronavírus (COVID-19)”.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

