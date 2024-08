Como a presidência de Kamala Harris poderia impactar o contribuinte americano médio

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

À medida que o cenário político muda, a vice-presidente Kamala Harris surge como a principal candidata democrata para potencialmente substituir o presidente Joe Biden.

Com esta possibilidade, os eleitores estão interessados em compreender a sua posição sobre questões financeiras fundamentais e como a sua plataforma pode moldar futuras políticas económicas.

A abordagem de Harris em relação a impostos, saúde, empréstimos estudantis e outras áreas críticas poderia impactar significativamente as finanças domésticas.

Políticas fiscais: mudanças no horizonte

A expiração iminente de vários incentivos fiscais pós-2025 coloca as políticas fiscais e o défice orçamental federal na vanguarda da agenda de Harris.

Sem ação legislativa, as disposições da Lei de Reduções de Impostos e Empregos (TCJA) expirarão, levando a impostos mais elevados para mais de 60% dos declarantes, de acordo com a Tax Foundation.

Espera-se que Harris se alinhe com muitas das políticas fiscais de Biden, especialmente aquelas que visam os americanos e as empresas mais ricos.

Uma questão fundamental é se ela manterá a promessa de Biden de evitar o aumento de impostos sobre indivíduos que ganham menos de 400 mil dólares anualmente.

Anteriormente, Harris apoiou a revogação do corte da alíquota de imposto corporativo do TCJA, propondo um retorno a uma alíquota máxima de 35%, em comparação com os 28% sugeridos por Biden.

A sua posição sobre os créditos fiscais para crianças, que ela defendeu durante a pandemia, também será observada de perto, uma vez que ela poderá continuar a defender um maior apoio às famílias.

Saúde: o ‘Medicare for All’ ressurgirá?

Durante a sua campanha presidencial de 2020, Harris endossou um plano “Medicare for All”, com o objetivo de fazer a transição de todos os americanos para um plano de saúde baseado no Medicare ao longo de dez anos.

No entanto, este plano ambicioso pode não ser um ponto focal no actual clima político, dada a preferência do Partido Democrata por mudanças mais graduais na política de saúde.

Espera-se que Harris defenda expansões na cobertura do Affordable Care Act (ACA) e do Medicaid, com base nos esforços da administração Biden para reduzir os custos de saúde.

O seu compromisso com a saúde das mulheres, especialmente com o direito ao aborto, provavelmente continuará a ser uma questão proeminente, uma vez que ela tem sido uma defensora veemente da protecção dos direitos reprodutivos no meio de mudanças nos cenários jurídicos em vários estados.

Empréstimos estudantis: Continuando o esforço para o alívio da dívida

Harris tem apoiado firmemente as iniciativas históricas de perdão de empréstimos estudantis de Biden.

Durante a sua anterior corrida presidencial, ela propôs um plano de alívio da dívida mais restrito em comparação com a abordagem mais ampla de Biden, que já perdoou 167 mil milhões de dólares em dívidas estudantis de quase 5 milhões de americanos.

Como vice-presidente, Harris concentrou-se no combate às práticas de empréstimos predatórios e no apoio aos mutuários de instituições com fins lucrativos.

Os seus esforços contínuos para trazer alívio aos mutuários de empréstimos estudantis provavelmente continuarão, com o objetivo de abordar as implicações económicas mais amplas da dívida estudantil para jovens profissionais e famílias.

Desigualdade de rendimentos: Combater a disparidade de riqueza

Uma das propostas notáveis de Harris antes de se tornar vice-presidente foi a Lei Lift the Middle Class, que visava fornecer até 6.000 dólares anuais a trabalhadores de rendimentos baixos e médios através de créditos fiscais.

Esta iniciativa foi concebida para colmatar a disparidade de riqueza e apoiar as famílias da classe trabalhadora, uma preocupação que só cresceu à medida que o custo de vida aumenta.

Dado o actual contexto económico, Harris poderá relançar propostas semelhantes para oferecer benefícios fiscais àqueles que ganham abaixo de determinados limiares, abordando os desafios persistentes enfrentados pelas famílias com rendimentos mais baixos.

Habitação: defendendo soluções acessíveis

Harris tem defendido consistentemente políticas de habitação acessível, reconhecendo a necessidade crítica de soluções de habitação acessível.

Recentemente, ela anunciou uma iniciativa de subsídio de US$ 85 milhões destinada a reduzir os custos de moradia e combater a falta de moradia.

Os seus esforços também incluem um orçamento substancial de 5,5 mil milhões de dólares destinado a impulsionar a habitação a preços acessíveis através de vários programas do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA.

O seu foco contínuo na acessibilidade da habitação reflecte o seu compromisso em garantir que todos os americanos tenham acesso a condições de vida seguras e acessíveis, um aspecto fundamental da estabilidade económica.

Fortalecimento das redes de segurança social

Como senador, Harris co-patrocinou a Lei de Expansão da Seguridade Social, defendendo maiores benefícios e maiores contribuições dos americanos ricos. Isto está alinhado com o seu objetivo mais amplo de proteger e melhorar as redes de segurança social.

Harris também mirou nas disparidades salariais entre homens e mulheres com propostas para eliminar práticas salariais discriminatórias. O seu plano incluía multas para as empresas que não conseguissem obter certificações de igualdade salarial, com o objetivo de colmatar a disparidade salarial, que afeta desproporcionalmente as mulheres negras.

Finalmente, uma presidência de Kamala Harris poderia trazer mudanças significativas nas políticas fiscais, nos cuidados de saúde, no alívio dos empréstimos estudantis, na desigualdade de rendimentos, na acessibilidade da habitação e nas redes de segurança social. Estas potenciais mudanças sublinham a importância de compreender a sua plataforma à medida que os eleitores consideram a direcção futura das políticas económicas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.