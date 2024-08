Moody’s rebaixa classificação de crédito da Thames Water para ‘junk’, cita enfraquecimento da posição de liquidez

A Thames Water, a maior empresa de abastecimento de água do Reino Unido, viu a sua classificação de crédito ser reduzida para o estatuto de lixo pela Moody’s Ratings.

O rebaixamento ocorre depois que o regulador de água do Reino Unido colocou a empresa sob um regime de supervisão de recuperação devido a preocupações com sua estabilidade financeira.

Espera-se que esta decisão tenha implicações significativas para a gestão da dívida da concessionária e para a estratégia financeira futura.

Dívida Classe A da Thames Water rebaixada para Ba1, classe B para B3

A Moody’s rebaixou a dívida sênior garantida da Thames Water Utilities Finance Plc para Ba1, um nível em território de alto risco.

As notas da classe B foram rebaixadas ainda mais para B3, e o rating da família corporativa foi rebaixado para Ba2.

A perspectiva de crédito da empresa permanece negativa. Isto marca uma mudança notável à medida que a saúde financeira da Thames Water se deteriora, levantando preocupações sobre a sua capacidade de gerir a sua dívida substancial de £16,5 mil milhões.

As dificuldades financeiras e desafios regulatórios da Thames Water

O rebaixamento ameaça colocar a Thames Water em violação de sua licença operacional, que exige que a empresa mantenha duas classificações de grau de investimento.

O “enfraquecimento da posição de liquidez” da empresa de abastecimento de água e as potenciais violações do acordo sobre a sua dívida foram factores-chave na decisão da Moody’s.

Além disso, a S&P Global Ratings indicou que também poderia rebaixar a classe de títulos mais segura da concessionária, que atualmente detém a classificação de grau de investimento mais baixa.

A Thames Water está em discussões com o regulador de água Ofwat desde abril de 2024, alertando-os para a possibilidade de rebaixamentos na classificação de crédito.

A empresa tem trabalhado com a Ofwat para manter a sua resiliência financeira e evitar o regime de administração especial do governo (SAR), uma forma de renacionalização temporária que pode ser desencadeada se a empresa não cumprir as suas obrigações financeiras ou deveres principais.

Implicações da dívida e preocupações dos investidores

Espera-se que o rebaixamento aumente o custo dos empréstimos da Thames Water, que fornece serviços de água e esgoto a aproximadamente 16 milhões de famílias.

Esta tensão financeira pode prejudicar a capacidade da empresa de atrair novos investidores, especialmente porque pretende angariar 750 milhões de libras em capital até maio próximo e 2,5 mil milhões de libras adicionais até 2030.

Os accionistas da empresa, que incluem fundos de pensões como o Omers do Canadá, o programa de universidades USS da Grã-Bretanha e vários fundos soberanos, expressaram preocupações sobre a viabilidade de novos investimentos.

Em Abril, rotularam o negócio como “ininvestível” e retiraram um compromisso anterior de investir mais 500 milhões de libras.

Desafios futuros de investimento e limites regulatórios

Os esforços da Thames Water para garantir novos investimentos podem ser ainda mais complicados pelas limitações da Ofwat em potenciais aumentos nas contas dos consumidores.

Embora as empresas de água no Reino Unido tenham solicitado um aumento médio de 33%, o projecto de decisão do Ofwat no início deste mês propunha aumentos de apenas cerca de um quinto. Esta discrepância poderá dissuadir potenciais investidores que procurem retornos mais elevados.

A Moody’s destacou que, sem uma nova injecção de capital, prevê-se que a Thames Water ultrapasse os seus rácios financeiros de evento desencadeador, necessitando da aprovação dos detentores de obrigações para pedir mais dinheiro emprestado.

O modelo de financiamento utilizado pela Thames Water, que dá prioridade aos fluxos de caixa para servir diferentes níveis de dívida, levou a classificações de grau de investimento mais elevadas para obrigações de primeira linha em comparação com obrigações corporativas padrão com níveis de dívida semelhantes.

Reação do mercado e implicações financeiras mais amplas

Algumas das obrigações de classe A da Thames Water são actualmente negociadas a menos de 70p por libra, indicando que mesmo os detentores de obrigações de topo estão a preparar-se para perdas financeiras significativas. Os títulos da classe B são cotados a apenas um quarto do seu valor nominal.

Além da dívida de £ 16,5 bilhões da concessionária regulamentada da Thames Water, a empresa controladora, Kemble Water, tem empréstimos adicionais, elevando a dívida geral do grupo para mais de £ 18 bilhões.

Os títulos da Kemble Water já estão em situação de incumprimento, com os investidores preparados para perdas quase totais.

Resposta governamental e medidas de responsabilização

O primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, dirigiu-se à Câmara dos Comuns na quarta-feira, afirmando que o governo se reuniria com os líderes das empresas de água falidas para responsabilizá-los pelo seu desempenho.

Os clientes não devem pagar o preço da má gestão por parte das empresas de água e já anunciámos medidas para colocar as empresas de água sob um regime mais rígido.

À medida que a Thames Water enfrenta estes desafios financeiros e regulamentares, a capacidade da empresa de estabilizar as suas finanças e manter a qualidade do serviço será observada de perto por investidores, reguladores e consumidores.

