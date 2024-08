No cenário mutável das mídias sociais, a Truth Social emergiu como um ator significativo com um objetivo ambicioso e uma figura controversa. Fundada e detida em grande parte pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, a plataforma autodenomina-se defensora da liberdade de expressão numa era cada vez mais dominada por gigantes da tecnologia.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Com Trump detendo uma participação substancial na empresa controladora da Truth Social, Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), as recompensas financeiras potenciais da plataforma para ele são substanciais.

Participação financeira de Trump e lucros potenciais

Copy link to section

O envolvimento de Donald Trump com o Truth Social é mais do que apenas simbólico; ele detém aproximadamente 65% da TMTG, equivalendo a 114.750.000 ações ordinárias em julho de 2024.

Esta propriedade significativa coloca-o numa posição de potencialmente colher enormes benefícios financeiros. Trump poderá em breve ter a oportunidade de vender algumas das suas ações, possivelmente já em setembro de 2024, pouco antes das eleições presidenciais dos EUA.

Este momento poderia permitir-lhe obter lucros substanciais, potencialmente na casa dos milhares de milhões.

Além disso, Trump tem direito a até 4.061.251 opções de warrants, que podem ser convertidas em ações, aumentando ainda mais os seus potenciais ganhos financeiros.

Desempenho das ações da Truth Social e fenômeno das ações de memes

Copy link to section

O desempenho das ações da Truth Social tem sido uma montanha-russa.

Atingiu um pico de US$ 66 no final de março, mas posteriormente caiu para cerca de US$ 33, embora permaneça significativamente superior aos US$ 10 oferecidos aos primeiros investidores.

De acordo com Michael Klausner, professor da Faculdade de Direito de Stanford, esta volatilidade é indicativa do fenómeno das “ações meme” – onde o burburinho das redes sociais, em vez do desempenho fundamental dos negócios, impulsiona os preços das ações.

Desafios enfrentados pela Truth Social

Copy link to section

O Truth Social foi criado para combater o que seus fundadores veem como “o ataque da Big Tech à liberdade de expressão”, apelando aos usuários que se sentem marginalizados nas plataformas convencionais.

No entanto, traduzir este apoio ideológico num envolvimento substancial dos utilizadores é um desafio significativo.

A plataforma tem sido notavelmente opaca em relação às métricas do usuário, tornando difícil avaliar seu alcance e influência reais. Esta falta de transparência é problemática, especialmente porque o envolvimento dos utilizadores é crucial para atrair anunciantes, que são essenciais para o modelo de negócio da maioria das plataformas de redes sociais.

Além disso, a saúde financeira da Truth Social suscita preocupações. No primeiro trimestre, a TMTG relatou um prejuízo de US$ 328 milhões sobre receitas de apenas US$ 0,77 milhão.

Apesar destas perdas, os investidores continuam a apoiar a empresa, apostando na capacidade de Trump de alavancar a sua marca política num empreendimento mediático rentável.

O futuro para Truth Social e TMTG

Copy link to section

À medida que a Truth Social procura estabelecer a sua posição no mercado das redes sociais dos EUA, enfrenta um duplo desafio: cumprir a sua promessa de liberdade de expressão e ao mesmo tempo desenvolver um modelo de negócio viável.

O sucesso da plataforma dependerá da sua capacidade de converter o apoio político em envolvimento ativo dos utilizadores e, mais importante, de rentabilizar esse envolvimento de forma eficaz.

Os próximos meses são cruciais para o Truth Social. Com as potenciais vendas de ações no horizonte e as eleições de 2024 a aproximarem-se, o entrelaçamento entre negócios, política e redes sociais será examinado de perto.

Ainda não se sabe se a Truth Social pode realmente rivalizar com os gigantes estabelecidos das redes sociais, mas a sua jornada oferece um estudo de caso convincente na intersecção da tecnologia, da política e das finanças na era digital moderna.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.