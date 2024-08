Grab abandona aquisição da Trans-Cab em meio a preocupações antitruste: o que isso significa para o mercado de carona de Cingapura

Em uma grande mudança para o mercado de carona de Cingapura, a Grab, empresa líder de carona e entrega de comida do Sudeste Asiático, não adquirirá mais a Trans-Cab, a maior operadora privada de táxi de Cingapura.

A decisão, transmitida à Comissão de Concorrência e Consumidores de Singapura (CCCS), conclui um esforço de um ano da Grab listada na Nasdaq para fortalecer a sua posição no mercado.

A rescisão do acordo segue-se a uma decisão provisória do CCCS duas semanas antes, que indicava que a fusão provavelmente causaria uma redução significativa na concorrência, violando a Secção 54 da Lei da Concorrência. Esta seção proíbe fusões que possam levar a resultados anticompetitivos.

Qual foi o veredicto do CCCS?

Em 25 de julho, o CCCS anunciou que, com o término da aquisição proposta, tanto a Grab quanto a Trans-Cab retiraram o pedido de decisão sobre a fusão. Consequentemente, o CCCS também cessou a avaliação do acordo proposto.

A decisão provisória do órgão de fiscalização em 11 de julho concluiu que a aquisição da Trans-Cab pela Grab provavelmente consolidaria sua posição dominante no mercado em detrimento dos motoristas e passageiros. Esta conclusão foi alcançada após uma análise aprofundada iniciada em janeiro.

A comissão alertou que a aquisição poderia enfraquecer significativamente as plataformas rivais de transporte privado, potencialmente levando a preços mais elevados para passageiros e motoristas.

A CCCS observou que o acordo teria privado outras plataformas de uma fonte crucial de motoristas, exacerbando a atual escassez de motoristas na indústria. Esta escassez prejudicaria a capacidade das plataformas rivais de satisfazer os pedidos de viagem, tornando-as menos atrativas tanto para os passageiros como para os motoristas ao longo do tempo.

O que o acordo proposto implicava?

O Strait Times informou que o negócio foi avaliado em S$ 100 milhões (US$ 75,62).

A aquisição proposta, liderada pela GrabRentals, braço de aluguel de automóveis da Grab, incluiu cerca de 2.000 táxis, mais de 300 veículos de aluguel particular e oficina de veículos e operações de bomba de combustível da Trans-Cab.

Em comunicado no ano passado, Yee Wee Tang, diretor administrativo da Grab Singapore, disse que acrescentar que mais motoristas na plataforma significaria viagens mais rápidas e confiáveis para seus usuários.

Ele disse que Cingapura “enfrentou uma crise de oferta em todo o setor” desde a pandemia, o que resultou em preços mais altos em sua plataforma. O aumento do número de motoristas “beneficiaria os passageiros com uma atribuição mais fiável, especialmente durante as horas de ponta”, e as instalações de manutenção da Trans-cab poderiam permitir melhores operações e redução de custos.

Inicialmente previsto para ser concluído no quarto trimestre de 2023, o acordo encontrou desafios regulatórios em outubro de 2023, quando a CCCS levantou preocupações sobre os seus potenciais efeitos anticompetitivos após uma revisão preliminar.

Apesar dos compromissos da Grab para resolver estas preocupações, a segunda análise mais detalhada do órgão de fiscalização sustentou que a aquisição poderia sufocar a concorrência.

Analistas da indústria sugeriram que mesmo que o negócio tivesse prosseguido, a Grab poderia ter tentado reavaliar a sua oferta inicial, estimada em mais de 100 milhões de dólares, devido a potenciais alterações no valor da frota da Trans-Cab e nos preços dos certificados de veículos.

Não é a primeira tentativa de consolidação fracassada no mercado de carona de Cingapura

A oferta malsucedida de Grab para adquirir a Trans-Cab é uma reminiscência da proposta de fusão de 2017 entre ComfortDelGro e Uber.

A tentativa da ComfortDelGro de comprar uma participação de 51% na unidade de aluguel de automóveis da Uber, Lion City Holdings, por US$ 642 milhões, foi interrompida por uma revisão do CCCS devido a preocupações antitruste.

A Uber acabou saindo do Sudeste Asiático, vendendo suas operações para a Grab, o que fez com que ambas as empresas enfrentassem multas substanciais por práticas anticompetitivas.

De acordo com o Statista, o mercado de caronas em Cingapura atingirá uma receita de US$ 0,93 bilhão este ano e é dominado pela Grab.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.