HSBC bloqueia exchanges de criptomoedas na Austrália para proteger clientes

O gigante bancário HSBC está bloqueando todas as trocas de criptomoedas na Austrália. O banco relatou um número crescente de golpes como a justificativa para a mudança.

A partir de 24 de julho, o banco começou a bloquear todos os pagamentos de clientes direcionados a exchanges de criptomoedas. Um anúncio no site do HSBC afirma:

Fizemos essas alterações para proteger nossos clientes em resposta ao aumento de golpes. Investimos continuamente em nossos recursos de segurança e fortalecemos nossos sistemas para ajudar a proteger nossos clientes contra ameaças em evolução.

Protegendo os clientes contra fraudes

Os clientes da plataforma de mídia social Reddit afirmam que o banco anunciou a mudança em um prazo muito curto. Em um e-mail de 24 de julho, o banco rotulou o bloqueio como “medidas de segurança”, instando-os a procurar “arranjos alternativos” se quisessem fazer transações com exchanges de criptomoedas.

Quaisquer transações feitas em trocas de criptomoedas seriam automaticamente bloqueadas pelo banco. Isso também inclui pagamentos com cartões de crédito e débito.

No entanto, o banco continuará a permitir pagamentos de exchanges de criptomoedas.

O banco apontou dados que afirmam que os australianos perderam mais de US$ 170 milhões em fraudes de investimento somente em 2023. Enquanto isso, o órgão fiscalizador financeiro da Austrália também divulgou recentemente um relatório levantando preocupações sobre o uso de criptomoedas em atividades ilícitas.

O relatório destacou os canais tradicionais, como dinheiro e imóveis, como os principais facilitadores de atividades ilícitas no país. Em comparação com o fator de risco “médio” designado para criptomoedas, o dinheiro recebeu um status de risco “muito alto”.

O gigante bancário conhece bem a restrição do acesso a ativos criptográficos. No ano passado, tomou uma medida semelhante no Reino Unido, impedindo que clientes de varejo comprassem criptomoedas usando cartões de crédito. Além disso, emitiu um limite de £ 5.000 em cartões de débito para compras de criptografia.

A medida foi em resposta a um alerta emitido pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) sobre os riscos associados aos criptoativos.

Austrália reprimindo a criptografia

O HSBC segue os passos de outros grandes gigantes bancários australianos que evitaram as criptomoedas.

No ano passado, os principais bancos da região – Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac e Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) – bloquearam coletivamente pagamentos criptográficos.

Na época, um relatório da Westpac citou fraudes de investimento como a razão por trás de 50% de todas as perdas de clientes ligadas a fraudes, com um terço de todas as fraudes envolvendo transferências para bolsas de criptomoedas.

As restrições às criptomoedas vão além das trocas de criptografia. Os reguladores australianos também reprimiram o uso de criptomoedas como método de pagamento para jogos de azar online.

Enquanto isso, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos também tem como alvo entidades criptográficas que considera títulos não registrados.

