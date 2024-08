Lineage alcança o maior IPO de 2024 até agora com arrecadação de US$ 4,4 bilhões

A gigante de logística e armazenamento com temperatura controlada Lineage Inc. levantou com sucesso aproximadamente US$ 4,4 bilhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO) expandida, marcando a maior venda de ações pela primeira vez do ano.

A empresa sediada em Novi, Michigan, vendeu quase 57 milhões de ações a US$ 78 cada, perto do topo de sua faixa de preço inicial de US$ 70 a US$ 82, disse a empresa em comunicado.

Este IPO eleva o valor de mercado da Lineage para cerca de US$ 19 bilhões, tornando-o o IPO mais significativo desde a oferta de US$ 4,87 bilhões da ARM Holdings em setembro de 2023.

A avaliação substancial também sublinha a posição dominante da Lineage no setor de logística com temperatura controlada.

Espera-se que as ações ordinárias da empresa comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market a partir de quinta-feira sob o símbolo “LINE”.

O sucesso do IPO mostra forte demanda dos investidores

O sucesso do IPO reflecte a forte procura dos investidores, levando a Lineage a aumentar a sua oferta de acções a partir dos 47 milhões de acções originalmente planeadas.

O fundo soberano de US$ 1,7 trilhão da Noruega manifestou interesse em comprar até US$ 900 milhões em ações da Lineage, destacando a ampla confiança dos investidores na posição de mercado da empresa e nas perspectivas futuras.

Com o IPO, a Lineage se juntará à operadora norte-americana de armazenamento refrigerado Americold na Nasdaq, ambas empresas estruturadas como Fundos de Investimento Imobiliário. No entanto, a capitalização de mercado da Lineage excede em muito a da Americold, que tem uma capitalização de mercado de US$ 7,7 bilhões.

Listagem para levantar o ânimo do mercado de IPO

O IPO bem-sucedido da Lineage é um sinal positivo para o mercado mais amplo de IPO, que viu uma recuperação em 2024.

O volume de IPOs nos EUA este ano atingiu mais de US$ 22 bilhões, mostram dados compilados pela Bloomberg. Isso é quase dois terços superior ao período correspondente do ano passado, mas abaixo do volume médio de IPO observado na década anterior à pandemia, mostram os dados.

O sucesso da Lineage e de outras empresas, como a OneStream Inc., apoiada pela KKR & Co., que levantou US$ 490 milhões em seu IPO indica, portanto, uma melhoria no sentimento do mercado e pode encorajar mais empresas a abrir o capital no futuro próximo.

Além disso, espera-se que a estreia da Lineage no mercado influencie as ações relacionadas no setor de logística e armazenamento, aumentando potencialmente as avaliações com base no desempenho comparativo e no sentimento dos investidores.

O que a Linhagem faz?

A Lineage, fundada em 2008 pelos executivos de private equity Adam Forste e Kevin Marchetti, opera 482 armazéns com temperatura controlada em 19 países.

A empresa atende mais de 13.000 clientes na cadeia de abastecimento de alimentos, incluindo distribuidores, varejistas e fabricantes.

Apesar de seu crescimento expansivo, a Lineage relatou um prejuízo líquido de US$ 96,2 milhões sobre uma receita de US$ 5,3 bilhões em 2023, um aumento em relação a um prejuízo líquido de US$ 76 milhões sobre uma receita de US$ 4,9 bilhões no ano anterior.

A empresa planeja usar os fundos arrecadados para pagar empréstimos pendentes, bem como financiar doações únicas em dinheiro para determinados funcionários.

Negociação e perspectivas futuras

A recepção positiva e a forte procura pelas suas acções indicam uma confiança robusta do mercado.

A Lineage levantou mais de US$ 9 bilhões em ações de investidores institucionais, incluindo BentallGreenOak, Stonepeak, D1 Capital de Dan Sundheim e Oxford Properties. Este forte apoio financeiro fornece à empresa os recursos necessários para continuar o seu crescimento e inovação.

O interesse do fundo norueguês Norges Bank Investment Management, que pretende comprar até 900 milhões de dólares em ações, demonstra ainda mais a confiança dos investidores nas perspectivas futuras da Lineage.

Os analistas acompanharão de perto o desempenho comercial da Lineage para avaliar a reação mais ampla do mercado aos IPOs em grande escala em meio às atuais condições econômicas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.