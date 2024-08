Previsão do preço das ações do NatWest após lucros do Lloyds Bank

O preço das ações do NatWest (LON: NWG) teve um bom desempenho este ano, tornando-o um dos melhores desempenhos no índice FTSE 100. Aumentou mais de 50%, superando bancos como Lloyds Bank, HSBC e Barclays Banks.

Lucro do Lloyds Bank

NatWest, empresa controladora do Royal Bank of Scotland, Coutts e Ulster Bank, as ações estarão em destaque na sexta-feira, ao publicar seus resultados financeiros trimestrais.

Estes números serão divulgados um dia depois de o Lloyds Bank ter publicado resultados mistos e uma semana antes de o Banco de Inglaterra (BoE) tomar a sua decisão sobre a taxa de juro.

Na sua declaração, o Lloyds disse que o seu lucro legal após impostos aumentou para £ 2,4 mil milhões, uma vez que o seu lucro líquido caiu 9%. O seu retorno sobre o capital tangível (RoTE) caiu para 13,5%. RoTE é um número importante que analisa os lucros que uma empresa obtém para os investidores usando apenas seus ativos tangíveis.

As finanças da empresa também mostraram que os empréstimos e adiantamentos aos consumidores aumentaram para 452 mil milhões de libras, enquanto os depósitos dos clientes ascenderam a 474 mil milhões de libras. Estes são números importantes porque o Lloyds Bank é o maior banco de retalho do Reino Unido.

Outras métricas notáveis foram que o seu rácio CET1 subiu para 14,1%, superior ao seu objetivo de 13%. Como resultado, a empresa decidiu aumentar o seu dividendo em 15%. Esta tendência provavelmente continuará à medida que o Lloyds trabalha para reduzir o seu rácio CET1 para 13,5% até ao final do ano e 13% até 2025.

Tal como outros bancos europeus, ao longo dos anos, o Lloyds alocou dinheiro em reservas após a Crise Financeira Global (GFC). Agora, a maioria deles está a reduzir estas reservas para se alinharem com os seus pares internacionais.

Lucros do NatWest à frente

O preço das ações do NatWest estará agora em destaque quando a empresa publicar seus resultados financeiros na sexta-feira.

O consenso entre os analistas é que o seu rendimento total no segundo trimestre caiu de 3,4 mil milhões de libras para 3,40 mil milhões de libras no segundo trimestre. Espera-se que o rendimento líquido de juros (NII) observado de perto chegue a £ 2,61 mil milhões, contra £ 2,615 mil milhões no primeiro trimestre, o que significa que o impacto dos aumentos das taxas do Banco de Inglaterra se desvaneceu.

Os analistas também esperam que o lucro da empresa no período seja de £ 904 milhões. Espera-se que os empréstimos líquidos a clientes sejam de £360 mil milhões, superiores aos £378 mil milhões do trimestre anterior.

No conjunto, os analistas acreditam que este ano será mais fraco do que 2023, quando o banco beneficiou de taxas elevadas. Neste sentido, a visão é que a receita da empresa cairá de 14,7 mil milhões de libras em 2023 para 13,8 mil milhões de libras.

Ao contrário do Lloyds, o NatWest não tem muito espaço para reduzir as suas reservas de capital, uma vez que se espera que o seu rácio CET1 seja de 13,1%.

Decisão do Banco da Inglaterra

O próximo catalisador importante para o preço das acções do NatWest ocorrerá na quinta-feira da próxima semana, quando o Banco de Inglaterra publicará a sua decisão sobre a taxa de juro.

Esta decisão chegará num momento em que a economia do Reino Unido vai bem. Um relatório da S&P Global na quarta-feira mostrou que os PMIs de manufatura e serviços subiram em julho. A inflação caiu para a meta do BoE, enquanto a libra tem sido uma das moedas com melhor desempenho no mundo desenvolvido.

Portanto, os analistas estão indecisos sobre o que esperar desta reunião. Alguns acreditam que o banco decidirá cortar as taxas de juro em 0,25%, enquanto outros esperam que as taxas sejam mantidas inalteradas. Estas últimas foram motivadas por uma declaração recente de Huw Pill, economista-chefe do banco. Pill acredita que é muito cedo para o Banco da Inglaterra comemorar a inflação.

Em teoria, o preço das acções do NatWest deverá cair se o BoE começar a cortar as taxas de juro, uma vez que isso significará rendimentos de juros mais baixos. Contudo, acredito que o NatWest e outros bancos terão um bom desempenho quando o BoE e a Fed começarem a cortar as taxas de juro.

Isso explica por que a maioria dos analistas está otimista quanto ao preço das ações da NWG. Alguns dos mais otimistas são os analistas do Deutsche Bank e Peel Hunt.

Análise do preço das ações do NatWest

O preço das ações do NatWest caiu para um mínimo de 326 centavos na quinta-feira, após os ganhos mistos do Lloyds. Este foi um nível importante, pois estava localizado no lado inferior do canal ascendente mostrado em azul.

Em seguida, recuperou-se e moveu-se acima do ponto de resistência principal em 330p, seu ponto mais alto em 16 de maio. A ação permanece acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

Também saltou acima da primeira resistência dos pontos de articulação de Woodie. Portanto, as ações provavelmente continuarão subindo à medida que os compradores visam a alta acumulada no ano de 342p. Uma quebra acima do lado superior do canal indicará mais ganhos. Esta visão está de acordo com a minha última previsão do NWG.

Por outro lado, um movimento abaixo do lado inferior do canal apontará para mais desvantagens, com o próximo ponto a ser observado em 313p.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.