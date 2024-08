Bill Ackman reduz a meta de IPO da Pershing Square em 90%. A razão é a guerra Israel-Hamas?

Bill Ackman, o muito aclamado gestor de fundos de hedge e, mais recentemente, uma personalidade ativa nas redes sociais, reduziu a meta de IPO para seu fundo de investimento Pershing Square USA em até 90%! Isso mesmo. Com a intenção inicial de arrecadar US$ 25 bilhões, ele agora espera arrecadar algo entre US$ 2,5 bilhões e US$ 4 bilhões.

Bill Ackman é um gestor de fundos de hedge bilionário e foi seu sucesso como gestor de fundos que lhe deu a confiança para lançar o IPO da Pershing Square. No entanto, Bill também é ativo nas redes sociais e tem fortes opiniões políticas, especialmente relacionadas com a guerra Israel-Hamas. Ele também apoiou recentemente Donald Trump como o próximo presidente dos EUA.

O feed X de Bill diz tudo

Uma olhada em seu feed X lhe dirá que Bill Ackman tem fortes opiniões políticas. Seja a cultura despertada ou a guerra entre Israel e Hamas, ele não tem medo de expressar sua opinião. Algumas das suas publicações recentes na plataforma incluem referências à forma como o Irão está a financiar os protestos pró-Hamas em Washington e como o Hamas está a “vir para os EUA”.

Aqui está uma postagem que ele relatou recentemente:

“Hamas is coming”



Union Station July 24, 2024 – Washington D.C. pic.twitter.com/jHtgk9VhZQ — Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 24, 2024

Não se pode dizer com certeza se as suas opiniões políticas estão a impedir o progresso do IPO. Mas a candidata presidencial Kamala Harris acaba de lançar uma mini-campanha pró-Gaza, apelando ao fim da guerra. Isto é significativo, uma vez que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acaba de fazer um discurso no Congresso.

A posição repentina dos vice-presidentes em exercício contra Israel, um país que recebeu milhares de milhões em ajuda do mesmo governo, mostra que a política do governo dos EUA em relação a Israel está a mudar, mesmo que apenas por causa das eleições.

Num tal cenário, é bastante plausível que os investidores, que geralmente estão sempre expostos à política de uma forma ou de outra, tenham medo de dar o seu dinheiro a um apoiante tão convicto de Israel.

Pershing Square se distancia de seu próprio CEO

As coisas ficaram ainda mais complicadas quando a Pershing Square USA disse que “renuncia especificamente” a declaração de Ackman. A própria empresa de Ackman está tentando se distanciar do fundador e CEO. Por que um investidor iria querer dar o seu dinheiro a uma empresa que está renegando o seu próprio fundador?

Quaisquer que sejam as razões por detrás dos desenvolvimentos recentes, o fundo de Bill ainda conta com alguns fortes apoiantes. Um deles é o Grupo Baupost, que é um fundo familiar com mais de US$ 65 bilhões em ativos.

Mas o seu apoio a Trump e a sua presença activa nas redes sociais parecem estar a tornar-se demasiado quentes para potenciais investidores. Manter-se atualizado sobre os sentimentos do público enquanto pede dinheiro às pessoas não é uma tarefa fácil e Bill pode estar descobrindo isso da maneira mais difícil.

Bill Ackman está atualmente a realizar um roadshow de IPO desde 9 de julho, mas é evidente que a eficácia desta atividade está a diminuir.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.