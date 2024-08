X de Elon Musk remove emojis criptográficos populares, deixando a comunidade confusa e preocupada

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Em um movimento surpreendente, a plataforma de mídia social X de Elon Musk removeu vários emojis populares de criptomoedas, gerando confusão e preocupação na comunidade criptográfica.

A mudança repentina afeta várias moedas digitais, incluindo o Bitcoin, que usa esses emojis para aumentar a visibilidade e o envolvimento desde 2020.

Em 25 de julho, X removeu o emoji da hashtag Bitcoin junto com outros emojis relacionados à criptografia. Esses ícones foram essenciais na plataforma por mais de quatro anos.

Entre os emojis removidos estão os de Cronos (CRO) e BNB.

O momento desta decisão coincide com o início da conferência Bitcoin 2024 em Nashville, Tennessee, aumentando a perplexidade da comunidade criptográfica.

O emoji Bitcoin foi apresentado pela primeira vez pelo cofundador do X, Jack Dorsey, em fevereiro de 2020, numa época em que o Bitcoin era negociado em torno de US$ 10.000, de acordo com a CoinGecko.

Esta iniciativa fez parte de um esforço mais amplo para integrar símbolos de criptomoeda nas principais interações nas redes sociais.

Outras criptomoedas seguiram rapidamente o exemplo, criando seus próprios emojis exclusivos para aumentar a visibilidade e o envolvimento na plataforma.

Defensores da indústria expressam decepção

A remoção desses emojis provocou uma variedade de reações na comunidade criptográfica.

Muitos defensores da indústria expressaram tristeza e decepção, especulando sobre o impacto potencial que esta mudança poderia ter nos preços das criptomoedas.

Alguns acreditam que a ausência destes símbolos visuais pode reduzir o envolvimento geral e a visibilidade das criptomoedas no X, afetando potencialmente o seu desempenho no mercado.

O momento da remoção dos emojis é particularmente notável, pois coincide com a conferência Bitcoin 2024, com palestrantes de alto nível, incluindo o candidato presidencial republicano Donald Trump.

A participação de Trump é significativa dado o seu recente endosso público às criptomoedas e a sua autoidentificação como um candidato pró-cripto.

Antes da remoção dos emojis de criptomoeda, Musk adicionou um emoji dedicado para o memecoin com tema Trump, MAGA (TRUMP), em 18 de julho.

Este emoji apresentava uma imagem de Trump com o punho levantado, simbolizando seu desafio e sobrevivência após uma tentativa de assassinato na Pensilvânia.

No entanto, este emoji também foi removido logo após sua introdução, somando-se à série de mudanças repentinas e inexplicáveis na plataforma.

Qual será o impacto no mercado de criptografia?

A remoção do emoji Bitcoin e outros levanta questões sobre as potenciais implicações do mercado.

Embora os emojis sejam principalmente símbolos visuais, eles desempenham um papel no envolvimento nas redes sociais e podem influenciar a percepção e a discussão em torno das criptomoedas.

A ausência destes símbolos pode levar à diminuição da visibilidade e do envolvimento, potencialmente impactando o sentimento do mercado e os preços das criptomoedas afetadas.

A influência de Elon Musk sobre X e suas decisões imprevisíveis continuam a ser um tópico de discussão na comunidade criptográfica. Suas ações, seja adicionando ou removendo recursos, muitas vezes têm repercussões significativas devido ao seu alto perfil e à extensa base de usuários da plataforma.

À medida que a comunidade criptográfica se ajusta à ausência de seus amados emojis, há especulações sobre o que pode vir a seguir.

O X introduzirá novos recursos para substituir os emojis ou isso é parte de uma mudança mais ampla na abordagem da plataforma em relação à criptomoeda? Só o tempo dirá como estas mudanças terão impacto na relação contínua entre as redes sociais e as moedas digitais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.