A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, está supostamente procurando redefinir as relações com as principais empresas de criptomoeda dos EUA como parte de sua estratégia de campanha para as próximas eleições.

Essa medida sinaliza uma possível mudança na postura do Partido Democrata em relação à indústria cripto, que enfrentou uma significativa fiscalização regulatória sob a administração Biden.

Harris pretende reparar laços com as principais empresas de cripto

De acordo com um relatório do Financial Times, a equipe de Harris entrou em contato com as principais empresas de criptomoeda, incluindo Coinbase, Circle e Ripple Labs, para solicitar reuniões.

Esse esforço é visto como uma mudança estratégica para alterar a visão dos participantes do mercado cripto sobre o Partido Democrata, que foi criticado por sua abordagem regulatória agressiva em relação à indústria.

A campanha de Harris visa diferenciá-la da administração Biden, envolvendo-se com empresas de criptomoeda para “construir um relacionamento construtivo”.

Esse reposicionamento pode ser crucial enquanto ela se prepara para a eleição, especialmente com o crescente interesse de doadores do setor de tecnologia.

Ao se apresentar como uma candidata mais amigável ao cripto, Harris espera obter apoio do número crescente de entusiastas de cripto dentro da base Democrata.

A incerteza global em meio às tensões geopolíticas e seu impacto no dólar como moeda de reserva poderia tornar o Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas, incluindo o Blackjack (JACK), uma opção mais segura para os investidores em 2024.

Blackjack e o potencial de investimento

O Blackjack combina jogos de azar com criptomoedas, oferecendo exposição a dois mercados em rápido crescimento.

O mercado de jogos de azar online deve atingir cerca de $98 bilhões em receita este ano e está projetado para crescer a uma taxa anual composta de 6,46% até 2029. Da mesma forma, o mercado de moedas meme, que surgiu durante a pandemia, já alcançou uma valorização de mais de $20 bilhões até o final da crise de saúde.

Interessado em saber mais sobre o Blackjack e sua moeda nativa $JACK? Clique aqui para visitar agora o site do projeto.

Blackjack ($JACK) chegará ao mercado em 31 de julho

O lançamento do Blackjack ($JACK) está previsto para 31 de julho, tornando-o um investimento interessante para o segundo semestre de 2024. Construir uma posição inicial em uma moeda meme antecipada como $JACK pode se traduzir em retornos significativos no futuro.

A moeda nativa do Blackjack provavelmente estará disponível a um preço baixo durante sua próxima pré-venda, tornando-a acessível a uma ampla gama de investidores.

Após a pré-venda, a equipe por trás do Blackjack planeja listar o token meme nativo em uma exchange cripto notável, o que tende a ajudar na valorização do preço. Ventos favoráveis mais amplos no mercado de criptomoedas, incluindo expectativas de que o Federal Reserve dos EUA começará a cortar as taxas de juros em setembro, também poderiam beneficiar o $JACK.

À medida que o banco central flexibiliza sua política monetária, os investidores tendem a alocar mais capital em ativos de risco, como criptomoedas, incluindo a moeda nativa Blackjack.

Além disso, $JACK é construído na blockchain Solana, e as moedas meme baseadas em Solana tiveram um bom desempenho em 2024.

A tentativa de Kamala Harris de redefinir as relações com a indústria cripto reflete uma mudança estratégica enquanto ela se prepara para a próxima eleição. As implicações mais amplas dessa mudança de postura podem ter efeitos significativos no mercado de criptomoedas, com potenciais benefícios para os investidores em moedas emergentes como o Blackjack.

Este artigo é uma colaboração entre nossos editores e nossos parceiros, e pode trazer conteúdo e link de anúncios. O conteúdo não tem a intenção de ser conselho financeiro, mas sim de caráter informativo.