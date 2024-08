A imparidade de 874 milhões de euros da Heineken sobre o investimento chinês desencadeia uma perda líquida de 95 milhões de euros no primeiro semestre

A Heineken anunciou na segunda-feira que assumiu uma despesa substancial de 874 milhões de euros por imparidade sobre o seu investimento na maior cervejeira da China, a China Resources.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta mudança surge como resultado do enfraquecimento da procura dos consumidores na China, o que afectou negativamente o preço das acções da China Resources.

A imparidade teve um impacto considerável nos resultados financeiros da Heineken no primeiro semestre do ano.

Heineken obteve lucro de € 1,1 bilhão no primeiro semestre do ano passado

Copy link to section

A despesa com imparidade levou a uma perda líquida de 95 milhões de euros para a Heineken no primeiro semestre de 2024, um forte contraste com o lucro de 1,1 mil milhões de euros que a empresa reportou durante o mesmo período do ano passado.

Esta mudança significativa sublinha os desafios enfrentados pela Heineken no mercado chinês, uma área chave das suas operações globais.

Demanda do consumidor e preocupações macroeconômicas

Copy link to section

A Heineken atribuiu a necessidade de reduzir o valor da sua participação de 40% na China Resources a um declínio notável no preço das ações desta última.

A cervejeira holandesa indicou que esta descida poderá reflectir preocupações mais amplas sobre o ambiente macroeconómico na China e o seu impacto nos gastos dos consumidores.

Esta explicação sugere que são factores económicos externos, e não questões específicas da empresa, que estão na origem da imparidade.

Crescimento das vendas de cerveja fica abaixo das expectativas

Copy link to section

Apesar da imparidade e do prejuízo líquido, a Heineken informou que o volume de cerveja vendida aumentou 2,1% numa base orgânica durante os primeiros seis meses do ano.

No entanto, este crescimento ficou aquém do aumento de 3,4% previsto pelos analistas, principalmente devido às más condições meteorológicas na Europa.

Este défice realça as complexidades e os desafios de operar em diversos mercados globais.

Os recentes resultados financeiros da Heineken e a substancial despesa de imparidade sobre o seu investimento chinês sublinham a contínua volatilidade e incerteza nos mercados internacionais.

À medida que a empresa enfrenta estes desafios, terá de adaptar as suas estratégias para se alinhar melhor com o cenário económico em mudança e os padrões de comportamento do consumidor.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.