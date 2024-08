Enquanto o ex-presidente Donald Trump se prepara para um potencial regresso ao cargo em Novembro, o economista Ludovic Subran alerta para um potencial aumento inflacionário.

Subran, economista-chefe da Allianz, prevê que a reeleição de Trump poderá ter repercussões significativas para a economia dos EUA, exacerbando as pressões inflacionistas que já são uma preocupação para os mercados financeiros e os decisores políticos.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), uma medida-chave da inflação, aumentou 0,1% no mês e 2,5% no ano em junho, alinhando-se com as estimativas do Dow Jones.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, expressou satisfação com este progresso inflacionário durante um fórum recente em Portugal.

No entanto, Subran prevê um cenário preocupante se Trump regressar à Casa Branca em 2024.

De acordo com Subran, as políticas de Trump poderiam funcionar como um “golpe triplo” para a inflação.

O economista antecipa que Trump poderá implementar medidas agressivas, como a deportação de 7 milhões de pessoas, a imposição de tarifas mais elevadas e, possivelmente, a reativação do Acordo Plaza, o que poderá desvalorizar o dólar americano em até 30%.

Estas ações, argumenta Subran, poderiam acrescentar um a dois pontos percentuais à inflação em 2025.

Fed pode não cortar taxas de juros em 2024

Subran prevê que a Reserva Federal dos EUA reduzirá as taxas de juro em 50 pontos base até ao final de 2024.

No entanto, ele acredita que o Fed poderá ter dificuldades para reduzir ainda mais as taxas em 2025 se a inflação ressurgir devido às políticas de Trump. A capacidade do banco central para gerir a inflação poderá ser comprometida, minando potencialmente a sua credibilidade.

A Reserva Federal deverá realizar uma reunião de política esta semana, mas Subran não prevê quaisquer cortes nas taxas antes de Setembro.

As preocupações do economista sublinham os potenciais desafios que a Fed poderá enfrentar na manutenção da estabilidade económica se a administração de Trump reintroduzir elevadas pressões inflacionistas.

A reeleição de Trump é negativa para a Europa

No programa “ Squawk Box ”, Ludovic Subran concordou que Donald Trump pode ser positivo para os Estados Unidos no curto prazo, mas avisou que se tornará negativo a médio prazo “se houver uma quebra do boom”.

Além disso, ele espera que um governo Trump seja negativo para a Europa “no primeiro dia”. Isso porque ele é “América em primeiro lugar”, o que significa que outros, incluindo a Europa, ficarão em segundo lugar.

O republicano irá provavelmente reconstituir a rivalidade sino-americana e está “a falar em resolver a guerra na Ucrânia em 24 horas” – o que, em conjunto, poderia deslocar os mercados na Europa, acrescentou o economista.

Note-se que Donald Trump já expressou confiança de que Kamala Harris seria mais fácil de derrotar nas eleições americanas de 2024 do que Joe Biden, que encerrou a sua campanha de reeleição no início de julho.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.