CEO da Philips revela estratégia de crescimento pós-liquidação

Roy Jakobs – o executivo-chefe da Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA) atribui a força no segundo trimestre financeiro de sua empresa, em parte, a um acordo nos EUA.

O conglomerado multinacional concordou recentemente em pagar 1,1 mil milhões de dólares para resolver um litígio relacionado com os seus dispositivos defeituosos para a apneia do sono, a fim de remover a saliência e concentrar-se totalmente nas nossas inovações, disse ele à CNBC numa entrevista hoje.

A Philips também está empenhada em lidar com litígios semelhantes fora dos Estados Unidos, acrescentou Jakobs. As ações da Philips subiram pouco mais de 10% no momento da publicação na segunda-feira.

Philips tem grandes negócios em andamento

A Philips relatou ganhos melhores do que o esperado no segundo trimestre esta manhã.

Embora a empresa sediada em Amesterdão, nos Países Baixos, ainda não tenha passado pela investigação do DOJ, continua a esperar um aumento de até 5,0% nas vendas comparáveis este ano, graças à construção de impulso em todas as suas unidades de negócio.

A PHIA está programada para fechar em breve grandes negócios na América do Norte e na Europa que provavelmente impulsionarão a força na segunda metade de 2024, de acordo com o CEO Roy Jakobs.

O executivo-chefe saudou a China como um “mercado em crescimento fundamentalmente atraente” para a Philips, apesar da fraqueza no segundo trimestre. Na Europa, a empresa registou uma recuperação mais significativa no lado do consumidor do que no lado dos cuidados de saúde, acrescentou.

Jakobs continua otimista sobre o que o futuro reserva para a Philips também porque há “um novo impulso surgindo” nos mercados em crescimento como a Indonésia e o Médio Oriente, enquanto a América do Norte continua a ser o mercado forte para os negócios de saúde da sua empresa.

Philips espera recuperação na China

O CEO da Philip, Roy Jakobs, está convencido de que a China melhorará no futuro, à medida que a empresa continuar a trazer suas inovações para o mercado. A PHIA atua na China há cerca de 100 anos.

O executivo-chefe permanece otimista, já que a PHIA está “muito bem posicionada para capturar oportunidades” na América do Norte, disse ele no “ Squawk Box Europe ” na segunda-feira.

A Philips está em reestruturação desde 2022 – uma medida que reduzirá o seu número de funcionários global em 13% (10.000 empregos). No total, está empenhada em cortar cerca de 195 milhões de euros (211 milhões de dólares) em custos.

Indo para o relatório de lucros, Wall Street tinha uma classificação consensual de “manter” as ações da Philips. Os analistas veem o PHIA como bastante avaliado em US$ 28,53, o que sinaliza potencial para mais 10% de ganho a partir daqui.

Você pode ler o lançamento trimestral completo da Koninklijke Philips NV neste link.

