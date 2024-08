Elon Musk afirma que o Google baniu Donald Trump nas pesquisas: o que sabemos sobre o recurso de preenchimento automático

No domingo, 28 de julho, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, afirmou que o Google impôs uma “proibição de pesquisas” ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Musk recorreu ao X (antigo Twitter) para expressar suas preocupações, sugerindo que as ações do Google poderiam constituir interferência eleitoral.

A polêmica surgiu depois que Musk compartilhou uma captura de tela mostrando que digitar “presidente Donald” na barra de pesquisa do Google não sugeria Donald Trump, mas sim “presidente Donald Duck” e “presidente Donald Regan”.

Wow, Google has a search ban on President Donald Trump!



Election interference? pic.twitter.com/dJzgVAAFZA — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

O tweet de Musk rapidamente ganhou força, gerando uma discussão mais ampla sobre o papel dos gigantes da tecnologia na esfera política, especialmente na preparação para as eleições presidenciais de 2024 nos EUA.

Críticos e apoiadores avaliaram se o recurso de preenchimento automático do Google estava sendo usado para suprimir informações sobre Trump.

Senador republicano exige investigação sobre as práticas do Google

Copy link to section

O senador republicano Roger Marshall, do Kansas, juntou-se ao debate acusando o Google de reter deliberadamente informações sobre uma suposta tentativa de assassinato de Donald Trump por Thomas Matthew Crooks.

Marshall compartilhou capturas de tela que supostamente mostram que as pesquisas relacionadas à tentativa de assassinato não produziram sugestões relevantes de preenchimento automático.

Ele pediu uma investigação oficial sobre as práticas do Google, questionando a transparência e a imparcialidade dos algoritmos de busca do gigante da tecnologia.

“Por que o Google está suprimindo a pesquisa sobre a tentativa de assassinato de Trump? Estas são todas as capturas de tela desta manhã. Houve um aumento dramático no número de biógrafos de Truman nas últimas duas semanas?” O senador Marshall perguntou, destacando uma inconsistência percebida nas sugestões de preenchimento automático do Google.

Recurso de preenchimento automático do Google: políticas e controvérsias

Copy link to section

O recurso de preenchimento automático do Google foi projetado para economizar tempo, prevendo as consultas de pesquisa conforme os usuários digitam.

Segundo o Google, esse recurso é regido por políticas rígidas que evitam que as previsões violem suas diretrizes de conteúdo, que incluem:

Conteúdo perigoso

Conteúdo de assédio

Conteúdo odioso

Conteúdo sexualmente explícito

Conteúdo terrorista

Violência e sangue

Linguagem vulgar e palavrões

Estas diretrizes têm como objetivo filtrar conteúdo prejudicial ou impróprio das sugestões de preenchimento automático. No entanto, alguns utilizadores argumentam que estas políticas podem levar a inconsistências e potenciais distorções na experiência de pesquisa.

Discrepâncias nos resultados do preenchimento automático para diferentes figuras políticas

Copy link to section

Uma investigação do The New York Post conduziu uma série de testes no recurso de preenchimento automático do Google, revelando discrepâncias notáveis.

Os testes envolveram digitar “assassi” seguido dos nomes de ex-presidentes dos EUA, como John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Gerald Ford, Ronald Reagan e Teddy Roosevelt.

Em cada caso, o Google forneceu sugestões relevantes de preenchimento automático sobre tentativas de assassinato. No entanto, pesquisas semelhantes sobre Donald Trump não produziram sugestões.

“Mesmo as palavras-chave ‘tentativa de assassinato de Trump’ não geraram termos adicionais do Google”, relatou o The New York Post.

A publicação também observou que o preenchimento automático não forneceu sugestões de pesquisas envolvendo uma suposta tentativa de assassinato de Joe Biden.

Apesar dessas descobertas, os resultados reais da pesquisa para esses termos foram precisos e abrangentes.

Resposta do Google e desenvolvimentos contínuos

Copy link to section

Em resposta à polêmica, um porta-voz do Google enfatizou que a empresa está trabalhando continuamente para melhorar seus sistemas e garantir que estejam atualizados.

“O preenchimento automático é apenas uma ferramenta para ajudar as pessoas a economizar tempo e ainda podem pesquisar o que quiserem. Após este ato terrível, as pessoas recorreram ao Google em busca de informações de alta qualidade – nós as conectamos com resultados úteis e continuaremos a fazê-lo”, afirmou o porta-voz.

O Google reiterou que nenhuma intervenção manual é feita nas previsões de preenchimento automático, sugerindo que as discrepâncias podem ser devidas à natureza complexa do recurso, e não à supressão intencional.

Google sob escrutínio

Copy link to section

As alegações de Elon Musk e o apelo do senador Marshall para um inquérito destacaram a influência potencial dos gigantes da tecnologia na percepção pública e nos processos políticos.

À medida que se aproximam as eleições presidenciais dos EUA de 2024, o papel de empresas como a Google na formação do discurso político irá provavelmente enfrentar um escrutínio cada vez maior.

O debate sobre a neutralidade e justiça dos algoritmos de pesquisa sublinha a necessidade de transparência e responsabilização na era digital.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.