A Fitch Ratings elevou o rating de inadimplência do emissor (IDR) de longo prazo em moeda estrangeira do Paquistão de “CCC” para “CCC+” na segunda-feira, marcando uma melhoria notável nas perspectivas de crédito do país.

Isto segue-se a uma atualização anterior de “CCC-” para “CCC” em julho de 2023. A decisão da agência de classificação sublinha a confiança crescente na estabilidade económica do Paquistão, atribuída aos recentes acordos financeiros e reformas fiscais.

A actualização surge na sequência do acordo a nível técnico do Paquistão com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um novo Mecanismo de Fundo Alargado (EFF) de 7 mil milhões de dólares, com a duração de 37 meses.

A classificação revista da Fitch reflecte uma maior certeza sobre a disponibilidade de financiamento externo, essencial para a recuperação económica e o crescimento do Paquistão.

O Paquistão reconstruiu com sucesso as suas reservas cambiais e fez progressos na redução dos seus défices fiscais.

Espera-se que esta evolução positiva continue, melhorando as perspectivas económicas do país.

Saad Hanif, da Ismail Iqbal Securities, destaca a importância desta atualização, observando que é provável que atraia mais investimento direto estrangeiro (IDE) e estimule fluxos de “dinheiro quente” para o Paquistão.

A melhoria da classificação de crédito deverá reforçar a confiança dos investidores, tornando o país um destino mais atraente para o investimento.

Por que a Fitch está otimista em relação ao Paquistão?

A Fitch prevê que o conselho do FMI aprovará o programa EFF de 7 mil milhões de dólares até ao final do próximo mês.

No entanto, esta aprovação depende de o Paquistão garantir garantias de financiamento adicionais no valor de até 5 mil milhões de dólares de parceiros bilaterais, incluindo a China, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

Dado o histórico do Paquistão de angariar apoio destas nações e as medidas políticas substanciais introduzidas no orçamento recente, a Fitch está optimista quanto ao cumprimento deste requisito pelo Paquistão.

O país já demonstrou o seu compromisso aumentando os impostos, aumentando os preços dos serviços públicos e reprimindo as actividades do mercado negro para alinhar as suas taxas de câmbio.

Melhorias nas reservas cambiais do Paquistão

A actualização da Fitch é um indicador positivo para a economia do Paquistão e poderá ter efeitos benéficos em cascata para a região mais ampla do Sul da Ásia, que registou um crescimento lento nos últimos dois anos.

A atualização reflete melhorias nas reservas cambiais e na gestão fiscal do Paquistão.

A Fitch prevê que o défice da conta corrente do Paquistão permanecerá relativamente contido no ano fiscal de 2025, projectado em cerca de 4 mil milhões de dólares ou 1% do PIB, uma redução significativa em relação aos mais de 17 mil milhões de dólares no AF22. As reservas cambiais do país, embora ainda baixas, registaram uma recuperação significativa. Estima-se que as reservas brutas oficiais, incluindo o ouro, tenham aumentado para mais de 15 mil milhões de dólares em Junho de 2024, acima dos quase 10 mil milhões de dólares um ano antes. As projeções sugerem que as reservas poderão aproximar-se dos 22 mil milhões de dólares até ao final do ano fiscal de 2026, aproximando-se do seu pico de 2021.

Além disso, a Fitch observou os recentes desenvolvimentos políticos e jurídicos, incluindo a contínua popularidade do ex-primeiro-ministro Imran Khan, apesar do seu encarceramento desde maio de 2023.

A atualização da Fitch para ‘CCC+’ sinaliza uma mudança positiva no cenário económico do Paquistão, refletindo a melhoria da estabilidade financeira e de medidas políticas estratégicas.

À medida que o Paquistão continua a enfrentar os seus desafios económicos, a melhoria da notação de crédito poderá aumentar a confiança dos investidores e apoiar a recuperação económica sustentada.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.