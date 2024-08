Maduro elegeu presidente venezuelano para o terceiro mandato, mesmo com oposição e governos internacionais contestando o resultado

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O líder autoritário da Venezuela, Nicolás Maduro, foi anunciado presidente eleito do país pelo terceiro mandato consecutivo, numa eleição altamente carregada, mesmo quando a oposição contestou os resultados eleitorais, alegando crime.

Elvis Amoroso, chefe do Conselho Nacional Eleitoral, anunciou que Maduro obteve 51% dos votos, em comparação com o candidato da oposição – o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, de 74 anos – que teria obtido 44% dos votos.

No entanto, o Conselho ainda não divulgou os resultados detalhados de cada uma das 30 mil mesas de voto em todo o país, prometendo fazê-lo nas “próximas horas”.

Os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral contradizem várias pesquisas de saída que indicavam uma vitória de González.

Oposição desafia resultados eleitorais

A oposição, representada por González e pela principal líder da oposição, Maria Corina Machado, que foi proibida de concorrer ao cargo, afirma ter contagens de votos de aproximadamente 40% das urnas, mostrando uma margem esmagadora de vitória para González.

Machado disse na manhã de segunda-feira que Gonzalez obteve 70% dos votos na disputa.

Empresas independentes e autônomas apresentaram resultados convincentes ao longo do dia. As contagens rápidas mostraram participação histórica, aumentando a cada hora. Temos contagens de votos de mais de 40% das urnas, todas coincidentes com os dados do Conselho Nacional Eleitoral. Esta informação confirma que Edmundo Gonzalez obteve 70% dos votos, enquanto Nicolás Maduro obteve 30%.

González disse: “Os venezuelanos e o mundo inteiro sabem o que aconteceu”.

EUA e outros países americanos questionam os resultados

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou “sérias preocupações” sobre os resultados eleitorais, afirmando que estes não refletiam a vontade ou os votos do povo venezuelano.

Falando em Tóquio, Blinken disse:

É fundamental que todos os votos sejam contados de forma justa e transparente, que as autoridades eleitorais partilhem imediatamente informações com a oposição e observadores independentes e sem demora e que as autoridades eleitorais publiquem o apuramento dos votos. A comunidade internacional está a observar isto de muito perto e responderá em conformidade.

Brian A. Nichols, secretário de Estado adjunto dos EUA para assuntos do hemisfério ocidental, fez eco destes sentimentos, destacando a necessidade de transparência e acesso de todos os partidos políticos e da sociedade civil no processo de apuramento dos votos.

O presidente chileno, Gabriel Boric Font, também apelou à entrega transparente e atempada dos resultados eleitorais, sublinhando que a comunidade internacional não aceitaria nada menos.

“A Argentina não reconhecerá outra fraude e espera que desta vez as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular”, disse o presidente argentino Javier Milei.

Os líderes da Guatemala, Uruguai, Peru e Costa Rica também questionaram os resultados, enquanto Cuba, Bolívia e Honduras saudaram o resultado.

Contexto económico e social das eleições

A Venezuela enfrentou um colapso económico na última década, forçando cerca de 7,7 milhões ou quase um terço da sua população a deixar o país para trabalhar no exterior.

Desde 2014, a produção contraiu-se 70%, mais do dobro do impacto sofrido pelos Estados Unidos durante a Grande Depressão.

Em 2022, o FMI descreveu o estado de desordem da Venezuela como “o maior colapso económico para um país sem conflitos em meio século”.

Embora os críticos atribuam a situação do país à corrupção, Maduro culpa as severas sanções lideradas pelos EUA que prejudicaram ainda mais a indústria petrolífera da Venezuela, exacerbando a crise económica.

Apesar de deter as maiores reservas comprovadas de petróleo a nível mundial, a produção petrolífera da Venezuela caiu de 3,6 milhões de barris por dia no final da década de 1990 para menos de 1 milhão de bpd devido a sanções e má gestão.

As quedas nas vendas de petróleo contribuíram para a hiperinflação, que atingiu mais de 1 milhão por cento em 2018, causando grave escassez de bens básicos e impulsionando a emigração em massa.

Considerava-se que uma vitória da oposição poderia pôr fim a 25 anos de regime socialista e iniciar mudanças significativas na governação e nas políticas económicas do país.

Esperava-se que reduzisse a dependência do petróleo, resolvesse as ineficiências do sector petrolífero e utilizasse quaisquer receitas para saldar dívidas.

Resultados deixam a Venezuela nervosa

O atraso no anúncio dos resultados finais, que ocorreu seis horas após o encerramento previsto das urnas, indicou debates internos no governo sobre como proceder.

Os representantes da oposição alegaram que as contagens recolhidas dos representantes da campanha em 30% dos centros de votação mostravam que González liderava Maduro por uma margem significativa.

A relutância do Conselho Nacional Eleitoral em divulgar os resultados detalhados alimentou o cepticismo e levantou questões sobre a integridade das eleições.

Contudo, a capacidade da oposição de verificar os resultados é dificultada pela falta de dados oficiais das mesas de voto.

A sequência de acontecimentos é assustadoramente semelhante à das últimas eleições, quando Maduro também foi acusado de fraudar as eleições a seu favor, levando ao boicote da oposição ao resultado.

À medida que a situação se desenrola, o confronto de alto risco entre a oposição e o governo determinará se a Venezuela se afastará do regime de partido único.

A resposta da comunidade internacional e as ações do Conselho Nacional Eleitoral nos próximos dias serão cruciais para moldar o futuro político do país.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.