Obrigações do mercado fronteiriço que funcionam como escudo para os investidores contra a volatilidade eleitoral nos EUA

Face à potencial turbulência eleitoral nos EUA, os investidores estão a recorrer a obrigações governamentais dos mercados fronteiriços para protecção.

Estes instrumentos de dívida de elevado rendimento de economias menos avançadas são vistos como menos vulneráveis a mudanças geopolíticas e a mudanças políticas nos EUA em comparação com países com grau de investimento, informou a Bloomberg.

De acordo com o relatório, os gestores de recursos da William Blair Investment Management e da Amundi SA estão a diversificar as suas carteiras com obrigações governamentais do mercado fronteiriço – a dívida de elevado rendimento das economias menos avançadas do mundo em desenvolvimento, como a Nigéria e o Cazaquistão – afirmando que estas nações enfrentam dificuldades limitadas. exposição a mudanças geopolíticas e mudanças nas políticas dos EUA.

Isto contrastou com o risco enfrentado por países com grau de investimento como o México, que poderão enfrentar obstáculos significativos decorrentes de novas barreiras comerciais sob uma potencial presidência de Donald Trump.

A China, outro emissor de alto nível, poderá ver Trump intensificar as restrições comerciais impostas pela administração Joe Biden, além de um ambiente de política externa mais hostil, acrescentou.

Comparação do desempenho entre títulos de mercados fronteiriços e de mercados emergentes

As obrigações do mercado fronteiriço têm apresentado um desempenho superior ao dos seus homólogos de qualidade superior.

Até este ano, as obrigações em dólares dos países fronteiriços registaram um retorno de quase 6%, um valor significativamente superior aos ganhos dos pares de mercados emergentes de maior qualidade.

Esta tendência também foi evidente durante o primeiro mandato de Donald Trump, onde a dívida fronteiriça teve um retorno de 30%, em comparação com os 21% dos emitentes com notação de investimento.

Durante a presidência de Joe Biden, a dívida fronteiriça continuou a registar um desempenho superior, proporcionando retornos de 3% contra os retornos negativos de 10% dos seus pares menos arriscados.

“Acreditamos que agora é um momento muito atraente para olhar para os mercados fronteiriços”, disse Yvette Babb, gestora de portfólio da William Blair.

Os mercados fronteiriços são impulsionados por desenvolvimentos mais idiossincráticos e têm certamente uma menor correlação com o sentimento global.

Rendimentos mais elevados da dívida fronteiriça oferecem proteção contra a volatilidade das taxas

Os rendimentos mais elevados da dívida fronteiriça oferecem uma proteção contra a volatilidade das taxas.

Actualmente, as nações fronteiriças e outras nações com classificação de risco oferecem um prémio de mais de 500 pontos base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, em comparação com cerca de 100 pontos base para as obrigações dos mercados emergentes de alta qualidade.

Esta almofada de spread é crucial, especialmente tendo em conta que potenciais preocupações fiscais nos EUA têm impacto nas obrigações dos mercados emergentes de longa duração.

“Os títulos de mercados emergentes de longa duração, especialmente no segmento de grau de investimento, têm uma pequena margem de spread”, Carmen Altenkirch, analista da Aviva Investors Global Services em Londres.

Estarão muito expostos a movimentos nos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, onde as preocupações fiscais irão dominar.

Reformas estruturais e força fiscal apoiam os mercados fronteiriços

Vários mercados fronteiriços foram submetidos a reformas estruturais, incluindo desvalorizações cambiais e aumentos das taxas de juro, aumentando os retornos e a força fiscal.

Estas reformas também reduziram o risco de incumprimento, tendo o número de países com obrigações negociadas em níveis problemáticos diminuído para metade no último ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Por exemplo, gestores de fundos como JPMorgan Chase & Co. e Pacific Investment Management Co. recomendaram obrigações em moeda local de mercados fronteiriços devido a estas mudanças positivas.

Riscos e oportunidades com mercados fronteiriços

Apesar do seu potencial, as obrigações do mercado fronteiriço acarretam riscos significativos.

Por exemplo, as obrigações bolivianas perderam cerca de um terço do seu valor no ano passado, tendo o Equador e a Bielorrússia também sofrido perdas graves.

Além disso, um segundo mandato de Trump poderia trazer resultados mistos para estas nações. Embora países como o Vietname e o Cazaquistão possam beneficiar de uma economia global fraturada e de redireccionamento de fluxos comerciais e de capitais, também poderão ser vítimas de guerras comerciais.

Um segundo mandato de Trump seria “uma mistura de coisas” para os países fronteiriços, disse Yerlan Syzdykov, chefe da gestora de ativos para mercados emergentes, de Amundi. Ele disse que estava “interessado” em países como o Vietname, ao mesmo tempo que considerava nações da Ásia Central, como o Cazaquistão, um grande produtor de urânio.

Entradas de títulos de mercados emergentes

Apesar dos riscos, os fundos de obrigações dos mercados emergentes registaram entradas durante três semanas consecutivas.

Esta tendência é apoiada pela conclusão da reestruturação da dívida em países como a Zâmbia e o Sri Lanka, juntamente com as reformas económicas no Egipto.

A LGT Capital Partners, por exemplo, assumiu posições em obrigações egípcias e nigerianas após anos de permanência à margem, citando o seu isolamento face à volatilidade global.

Estratégias de investimento e eventos importantes a serem observados

Os investidores estão a acompanhar de perto as potenciais consequências de uma Casa Branca liderada por Trump e o seu impacto nos activos dos mercados emergentes.

Os investidores estarão atentos aos dados do PMI industrial da China, previstos para quarta-feira, em busca de sinais de maior lentidão, enquanto a Indonésia, a Coreia do Sul e a Polónia divulgarão esta semana números de inflação que fornecerão pistas sobre as suas perspectivas para as taxas de juro locais.

Os números preliminares do PIB do segundo trimestre do México, da Hungria e da República Checa também estarão sob a vigilância dos investidores.

Além disso, prevê-se que o banco central da Colômbia reduza as taxas na quarta-feira, enquanto os decisores políticos do Brasil deverão mantê-las inalteradas.

Há também uma decisão tarifária no Chile no mesmo dia; todos estes factores colectivamente também moldarão o sentimento dos investidores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.