Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A pré-venda da Poodlana (POODL), lançada em 17 de julho, já ultrapassou a marca de $3 milhões em menos de duas semanas. O interesse dos investidores em moedas meme está aumentando, à medida que buscam a próxima grande oportunidade.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Com apenas 17 dias restantes na pré-venda de 30 dias da Poodlana, a expectativa está crescendo. No dia 16 de agosto, a token POODL será listado em sua primeira exchange descentralizada (DEX) dentro de uma hora após o término da pré-venda.

Marque em seus calendários esta data importante.

A principal raça de cães da Ásia inspira nova moeda meme

Copy link to section

O homem mais rico da Ásia, Anant Ambani, organizou recentemente o casamento do século para o seu filho – um evento luxuoso de 600 milhões de dólares que atraiu a elite do mundo das celebridades. Segundo o The Guardian, os holofotes também brilharam sobre o cachorro da família, Happy.

A presença de Happy destacou uma tendência crescente: as principais raças de cães estão cada vez mais chamando a atenção em eventos de alto perfil, incluindo desfiles de moda e eventos no tapete vermelho.

Conheça a Poodlana, uma criptomoeda que mistura o mundo da moda e do glamour com o adorado poodle—a terceira raça de cachorro mais popular na Ásia. Esse apelo fashion está impulsionando o crescimento viral da Poodlana, não apenas na Ásia, mas globalmente.

O mercado de moda em expansão da Ásia e sua crescente influência no espaço das criptomoedas estão criando um impulso significativo. Países como China, Japão e Coreia estão liderando a adoção de criptomoedas, com a ascensão de moedas meme como Chuan Pu mostrando o potencial para a Poodlana.

Embora Dogecoin, Shiba Inu e Dogwifhat dominem atualmente o mercado de moedas meme, o cão estiloso de Poodlana pode estar pronto para redefinir a narrativa.

Preço de pré-venda da Poodlana

Copy link to section

Não é só glamour e abanar de cauda para a Poodlana. Esta moeda meme com tema de cachorro tem o objetivo de conquistar o título de principal “cão” no mercado da Solana, combinando apelo estético com uma oportunidade para os detentores.

O token POODL, que está atualmente a $0,0335 na pré-venda, aumentou de $0,02 na primeira fase da pré-venda, mas ainda oferece aos compradores iniciais a chance de adquirir a preços potencialmente vantajosos. O preço de listagem será de $0,06.

O que há de único em Poodlana?

Copy link to section

A tokenomics de Poodlana descreve um fornecimento de 1 bilhão de tokens e 50% desse fornecimento total estará disponível durante a pré-venda. Os detalhes na página oficial de pré-venda indicam que 100% dos tokens serão desbloqueados após a venda da ICO.

O projeto adota uma abordagem única em que o token será listado em sua primeira DEX dentro de 60 minutos após o término da pré-venda. Isso significa que não haverá incertezas sobre quando os participantes receberão seus tokens ou ansiedade em relação a desbloqueios programados.

Listar imediatamente após o término da oferta do token também pode ter outro efeito potencial: a Poodlana pode aproveitar o impulso da pré-venda para disparar a partir do preço de lançamento na DEX de $0,06.

Quer saber mais sobre essa moeda meme? Visite o site oficial.