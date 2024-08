Preços do cobre caem 0,7% em meio à fraca demanda chinesa e ao aumento dos estoques

Os preços do cobre sofreram um declínio na Bolsa de Metais de Londres (LME), caindo 0,7%, para US$ 9.045 por tonelada métrica, às 11h06 GMT. Esta descida representa uma queda de 18% em relação ao máximo histórico alcançado no final de Maio, sublinhando a volatilidade contínua no mercado de metais.

A actual queda nos preços do cobre reflecte uma tendência mais ampla influenciada pelo aumento dos stocks e pela fraca procura por parte dos principais consumidores.

Os estoques de cobre na LME aumentaram, mais que dobrando para 239.100 toneladas desde o início de junho.

Este aumento acentuado nas reservas evidencia um excedente significativo de oferta. A tendência reflecte-se na Bolsa de Futuros de Xangai, onde os stocks aumentaram aproximadamente dez vezes este ano, embora recentemente tenham recuado para o mínimo de dois meses, de 301.203 toneladas.

O excedente no fornecimento de cobre está a exercer uma pressão descendente sobre os preços, contribuindo para a actual instabilidade do mercado.

Apesar da recente queda de preço, o cobre continua a ser essencial para a transição energética global devido à sua elevada condutividade e ao uso extensivo em cabos eléctricos.

A State Grid Corporation of China, um grande consumidor de cobre, comprometeu-se este ano com uma despesa recorde de 600 mil milhões de yuan. Este investimento sublinha o papel crítico do cobre na mudança para energias renováveis e no desenvolvimento de infra-estruturas, o que pode fornecer apoio a longo prazo aos preços do cobre.

Políticas do banco central e preços do cobre

O sentimento do mercado em relação ao cobre e outros metais é fortemente influenciado pelas políticas do banco central.

Esta semana, o mercado de metais está a acompanhar atentamente as discussões sobre taxas de juro por parte de três bancos centrais.

Espera-se que a Reserva Federal mantenha as taxas inalteradas na quarta-feira, com as expectativas do mercado a mudarem para um corte potencial de 25 pontos base em Setembro.

Esta mudança é impulsionada por dados mais fracos sobre o emprego nos EUA, pelo arrefecimento da inflação e pelos comentários pacíficos dos responsáveis da Fed.

Os custos mais baixos dos empréstimos poderiam estimular as actividades industriais e potencialmente aumentar a procura de metais ao longo do tempo.

Ações da União no Chile impactam os preços

Os preços do cobre registaram uma breve recuperação após a notícia de que o sindicato da mina Escondida, no Chile – a maior mina de cobre do mundo – instou os seus membros a rejeitarem uma oferta de contrato final da empresa, levantando a possibilidade de uma greve.

Os conflitos laborais nas principais operações mineiras podem perturbar significativamente as cadeias de abastecimento e causar flutuações de preços no mercado global.

A LME relatou desempenho misto para outros metais básicos.

Os preços do chumbo aumentaram 0,6%, para US$ 2.080 por tonelada, enquanto o zinco teve um ligeiro declínio de 0,1%, fixando-se em US$ 2.666,5 por tonelada.

Os preços do estanho subiram 0,4%, para US$ 29.695 por tonelada, e o níquel subiu 0,4%, para US$ 15.860 por tonelada. O alumínio sofreu uma queda, caindo 1%, para US$ 2.265 por tonelada.

A trajetória futura dos preços do cobre e do mercado mais amplo de metais dependerá dos níveis de inventário, da procura de setores-chave, como a energia e a indústria transformadora, e de fatores macroeconómicos, incluindo as políticas do banco central e as condições económicas globais.

Embora os actuais excedentes de existências e a procura incerta exerçam uma pressão descendente sobre os preços, a transição energética em curso e as potenciais perturbações na oferta resultantes de conflitos laborais poderão fornecer apoio a médio e longo prazo aos preços do cobre.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.