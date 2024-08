Reunião do Fed dos EUA esta semana: O que esperar dos cortes nas taxas de juros à medida que a inflação esfria

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Enquanto a Reserva Federal se reúne esta semana para a sua reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), o mundo financeiro está atento a indicações de potenciais cortes nas taxas de juro.

Embora se espere que a Fed mantenha a sua taxa de juro de referência estável entre 5,25-5,5%, a mais elevada em 23 anos, a reunião é crucial para preparar o terreno para uma potencial mudança de política já em Setembro.

A inflação diminui e o mercado de trabalho suaviza

O pano de fundo desta reunião é a economia dos EUA mostrando sinais de moderação. A inflação, que tinha sido uma preocupação persistente, deu sinais de diminuir.

O crescimento dos preços no consumidor abrandou significativamente, aliviando os receios que aumentaram no início deste ano devido a perturbações económicas inesperadas. O indicador de inflação preferido do Fed está atualmente em 2,6%, uma melhoria acentuada em relação ao seu pico em 2022.

Simultaneamente, o mercado de trabalho, um pilar fundamental do duplo mandato da Fed, apresenta sinais de arrefecimento. As contratações desaceleraram em relação ao ritmo anterior, levando a um crescimento salarial mais lento e a um aumento nas demissões.

A taxa média de desemprego de três meses aumentou 0,43 pontos percentuais, aproximando-se do limite de 0,5% da Regra Sahm, o que muitas vezes sinaliza o início de uma recessão.

Esta dupla tendência de redução da inflação e de abrandamento do mercado de trabalho dá à Fed a liberdade para considerar a redução dos custos de financiamento.

Controle da inflação versus perda de empregos

Brian Sack, ex-chefe do Grupo de Mercados do Fed de Nova York e atual chefe de estratégia macro da Balyasny Asset Management, observa:

A Fed está a aproximar-se de um corte nas taxas e as suas comunicações esta semana deverão reflectir isso.

O banco central pretende equilibrar a manutenção da estabilidade económica com a prevenção de perdas desnecessárias de empregos. Manter a taxa básica demais por um período prolongado pode prejudicar a saúde do mercado de trabalho, uma preocupação que o presidente do Fed, Jay Powell, deverá abordar.

Sinais mistos dentro do Fed

Apesar dos sinais claros de abrandamento económico, há uma série de opiniões dentro da Fed sobre o momento apropriado para cortes nas taxas.

Em Junho, os decisores políticos estavam quase igualmente divididos quanto à perspectiva de reduzir as taxas em um quarto de ponto versus dois pontos para o ano. Esta divisão sublinha a postura cautelosa que a Fed deverá adoptar na sua próxima reunião.

Aguardando mais dados

O Fed terá mais dados a considerar até a sua reunião de setembro, incluindo dois conjuntos de relatórios de inflação e de emprego.

Estas atualizações fornecerão informações críticas sobre a trajetória da economia e informarão o processo de tomada de decisão do Fed.

O antigo presidente da Fed de Nova Iorque, Bill Dudley, alerta que o adiamento dos cortes nas taxas pode aumentar os riscos de recessão, embora reconheça que a Fed prefere a certeza à pressa.

Peter Hooper, vice-presidente de pesquisa do Deutsche Bank e ex-economista do Fed, apoia um cronograma de setembro para iniciar cortes nas taxas.

Ele argumenta que esperar permite que o Fed confirme tendências e evite o risco de ter que reverter o curso.

Hooper antecipa reduções adicionais das taxas em novembro e dezembro, seguidas por uma pausa até setembro de 2025, levando a taxa diretora para um nível mais neutro de 3,5-4%.

O caminho a seguir para o Fed

Enquanto a Fed se prepara para a sua reunião, o desafio do banco central é navegar entre o controlo da inflação e o apoio ao mercado de trabalho.

As discussões e declarações previstas para esta semana provavelmente fornecerão sinais mais claros sobre a orientação política futura do Fed, moldando as expectativas para os próximos meses.

