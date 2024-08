Ripple e Avalanche lideram o enorme desbloqueio de tokens de agosto de mais de US$ 1 bilhão

Espera-se que o mercado de criptomoedas veja mais de US$ 1 bilhão em desbloqueios de tokens em agosto. Projetos notáveis, como Avalanche e Ripple, liderarão o grupo.

De acordo com dados do rastreador de criptografia Token Unlocks, uma grande parte desse número seria composta por tokens XRP, o token nativo do razão XRP.

Desbloqueios significativos de tokens em 1º de agosto

Em 1º de agosto, a Ripple, empresa por trás do XRP Ledger, desbloqueará 1 bilhão de tokens como parte de seu plano de desbloqueio programado.

Em 2017, a Ripple inicialmente bloqueou 55 bilhões de XRP em um compromisso para controlar o fornecimento de XRP que entrava no mercado.

Os tokens são desbloqueados em duas carteiras diferentes controladas pela Ripple. Os 1 bilhão de tokens XRP estão avaliados em US$ 607 milhões com base nos preços atuais.

Desde janeiro de 2024, a Ripple vendeu 1,826 bilhão de XRP com desbloqueios todos os meses.

O blockchain Sui da camada 1 também deve liberar 64 milhões de tokens em 1º de agosto. Isso desbloquearia 2,56% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 50 milhões a preços atuais.

Enquanto isso, a exchange descentralizada dYdX liberará 3,65% de sua oferta circulante, compreendendo 8,33 milhões de tokens. Os tokens valem aproximadamente US$ 11 milhões.

ZetaChain, outro blockchain de camada 1, também desbloqueará 18,9% de seu fornecimento circulante no mesmo dia. Os US$ 34,5 milhões em tokens equivalem a 53,9 milhões de tokens chegando ao mercado.

Esses projetos, juntamente com o XRP da Ripple, representam aproximadamente US$ 700 milhões em tokens que serão desbloqueados no primeiro dia de agosto.

Outros tokens importantes que serão desbloqueados em agosto incluem o Avalanche. No dia 20 de agosto, o projeto lançará 9,4 milhões de AVAX no mercado.

Isto representa 2,3% da oferta circulante do projeto, avaliada em US$ 268 milhões no momento da redação deste artigo.

Isso segue o desbloqueio do projeto em julho de US$ 245 milhões em tokens.

Em 3 de agosto, o protocolo de transferência de dados entre cadeias Wormhole deverá liberar 600 milhões de seus tokens W nativos. Essa liberação representa 6,02% da oferta máxima do projeto.

Segundo documentos oficiais, o desbloqueio faz parte do plano do projeto de liberar 82% dos tokens bloqueados a uma taxa média de 1,71% do fornecimento total todos os meses.

Impacto potencial no preço

Normalmente, grandes desbloqueios de tokens resultam em aumento da pressão de venda. Por exemplo, no início deste mês, a Aptos desbloqueou US$ 69,44 milhões em tokens APT.

Conforme relatado anteriormente por Invezz, o desbloqueio empurrou o preço do APT de US$ 6,31 em 11 de julho para US$ 5,95 após o desbloqueio em 12 de julho.

Entre os ativos mencionados, apenas o ZETA caiu apenas 0,1% nas últimas 24 horas, com todos os outros tokens marcando ganhos.

Enquanto isso, o analista de criptografia Charting Guy espera uma alta para o XRP, apesar do iminente desbloqueio do token.

$XRP monthly📈



Bollinger Bands tightest in history✅



Stochastic RSI bullish cross✅



Symmetrical triangle apex close✅$XRPBTC bottomed✅



SEC case over soon✅



RSI bullish cross✅



RSI also has a pending a 6.5 year downtrend break👀



Imagine fading this cause your bias🤣 https://t.co/6m90QD397r pic.twitter.com/NZTmc6CmC7 — Charting Guy (@ChartingGuy) July 29, 2024

AVAX também tinha algumas previsões otimistas para as próximas semanas, com o analista Immortal esperando uma alta para mais de US$ 40.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.