A Procter & Gamble Co (NYSE: PG), empresa familiar conhecida por sua ampla gama de bens de consumo, relatou vendas mais fracas do que o esperado no quarto trimestre na terça-feira.

Apesar disso, os especialistas sugerem que as ações continuam a ser um forte investimento a longo prazo.

Will McGough, Diretor de Investimentos da Prime Capital, aconselhou os investidores a adotarem uma perspectiva de longo prazo em relação às ações da P&G e a não se preocuparem excessivamente com a recente perda de lucros.

No trimestre, o lucro ajustado por ação da P&G foi de US$ 1,40, superando as estimativas de Street em 3 centavos.

No entanto, as vendas da empresa ficaram aquém das expectativas, o que gerou alguma incerteza entre os investidores. Detalhes completos dos lucros da P&G podem ser encontrados aqui.

O CEO da P&G, Jon Moeller, permanece positivo

Apesar de enfrentar desafios contínuos na China, o CEO da P&G, Jon Moeller, expressou otimismo sobre o desempenho da empresa.

Durante uma entrevista à CNBC, Moeller destacou que embora o mercado chinês permaneça fraco, a P&G tem registado fortes volumes unitários na Europa e nos Estados Unidos. Ele prevê melhorias na China a médio e longo prazo.

O desempenho da empresa na Europa e na América do Norte contribuiu para um aumento significativo na sua margem bruta, que aumentou 350 pontos base no ano fiscal de 2024 – marcando a margem bruta mais elevada em 17 anos.

A P&G também anunciou planos para um aumento de 10% nos pagamentos de dividendos para o ano fiscal de 2025, refletindo a sua sólida saúde financeira e o seu compromisso em devolver valor aos acionistas.

Com um histórico de dividendos que se estende por 134 anos consecutivos e 68 anos consecutivos de aumentos, o histórico da P&G permanece inigualável pela maioria das empresas do S&P 500.

Sarat Sethi recomenda cautela na compra de ações da P&G

Apesar dos fortes fundamentos da P&G e do desempenho histórico dos dividendos, nem todos os analistas estão entusiasmados com as ações nos níveis atuais.

Sarat Sethi, da Douglas C. Lane & Associates, recomendou cautela, desaconselhando novos investimentos na P&G devido às preocupações com o crescimento das receitas da empresa e aos desafios no mercado chinês.

“Se eu fosse o dono, não o venderia. Mas não investiria dinheiro novo”, disse Sethi à CNBC.

Ele sugeriu que os investidores esperassem por um potencial recuo antes de considerarem novos investimentos nas ações.

Com o preço das ações da P&G a cair aproximadamente 6% nas negociações pré-mercado após o relatório de lucros, Sethi poderá reconsiderar a sua posição, uma vez que as ações poderão apresentar uma oportunidade de compra.

Atualmente, os analistas de Wall Street têm uma perspectiva positiva para a P&G, com um preço-alvo médio de US$ 176 por ação.

Isto representa uma potencial subida de cerca de 10% em relação aos níveis actuais, indicando que, apesar dos desafios de curto prazo, ainda há espaço para crescimento da acção.

Embora o recente relatório de lucros da Procter & Gamble tenha mostrado algumas fraquezas, o forte histórico de dividendos da empresa, as margens melhoradas e as perspectivas positivas de Wall Street sugerem que continua a ser um investimento atraente a longo prazo.

Os investidores devem pesar o potencial de volatilidade de curto prazo em relação aos fundamentos sólidos e ao desempenho histórico da empresa ao tomarem decisões de investimento.

