Boas notícias para os tokens Pepe, Book of Meme e Dogwifhat

Os preços das criptomoedas continuaram sua forte recuperação na segunda-feira, enquanto os investidores refletiam sobre a recente conferência Bitcoin em Nashville. O Bitcoin voltou a ultrapassar US$ 70.000 pela primeira vez desde 7 de junho.

A maioria das moedas meme e altcoins também se recuperaram na segunda-feira. Book of Meme (BOME), uma nova moeda meme de Solana, subiu para US$ 0,010, seu ponto mais alto desde 28 de junho. Seu ponto mais alto foi mais de 65% acima de seu ponto mais baixo neste mês.

Pepe, uma moeda meme lançada em 2023, também subiu para US$ 0,000012, acima da mínima deste mês de US$ 0,0000076. Esta recuperação aconteceu num ambiente de alto volume, o que significa que a tendência de alta poderia continuar.

Enquanto isso, Dogwifhat (WIF) subiu para US$ 2,50. Alguns dos outros tokens de melhor desempenho foram AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash e Brett. Aqui estão algumas boas notícias que podem elevar os tokens.

Bitcoin subiu acima de um ponto de resistência chave

A primeira boa notícia que pode ajudar a impulsionar os tokens Pepe, Book of Meme e Dogwifhat é a ação do preço do Nitcoin. Conforme mostrado abaixo, o Bitcoin fez duas coisas importantes na segunda-feira.

Primeiro, ele se moveu acima da parte superior do padrão gráfico de cunha alargada, um sinal de alta popular. Na maioria dos casos, esse padrão leva a um forte rompimento de alta. Como esse padrão aconteceu após a alta do Bitcoin, no início deste ano, ele também pode ser classificado como um padrão de bandeira de alta.

Gráfico de preços do Bitcoin

Em segundo lugar, o Bitcoin testou novamente o ponto de resistência crucial em US$ 70.000 pela primeira vez desde junho. Este é um nível psicológico importante que pode apontar para mais vantagens.

Além disso, mais dados mostram que a quantidade de contratos em aberto do Bitcoin no mercado futuro saltou para um recorde de mais de US$ 38 bilhões. Este é um forte retorno para um ativo cujos contratos em aberto caíram para 27 mil milhões de dólares em 8 de julho. Um juro mais elevado é um sinal positivo de que um ativo tem mais procura e de que o preço continuará a subir.

Juros em aberto de futuros de Bitcoin

Bitcoin é um denominador importante para altcoins porque eles se saem bem quando o Bitcoin está em forte tendência de alta. Por exemplo, a maioria deles atingiu um recorde em março, quando o Bitcoin atingiu seu ponto mais alto.

Solana também está prosperando

A outra notícia importante para moedas meme como Dogwifhat e Book of Meme é que o preço de Solana está indo bem. O token Solana disparou para US$ 194,30 na segunda-feira, seu nível mais alto desde 1º de abril deste ano. Ele disparou mais de 60% desde seu ponto mais baixo neste mês.

As métricas on-chain de Solana estão indo bem, à medida que os ativos DeFi e as taxas cobradas pela rede continuam subindo. Ganhou mais de US$ 2 milhões em taxas nas últimas 24 horas, de acordo com DeFi Llama .

Solana é um blockchain importante porque se tornou a rede preferida para desenvolvedores de moedas meme que a adoram por suas velocidades rápidas e baixos custos de transação.

Solana DeFi TVL está subindo

O interesse em aberto da moeda Meme está aumentando

Enquanto isso, os dados da CoinGlass mostram que a quantidade de contratos em aberto no mercado futuro está aumentando. Os contratos em aberto de Pepe subiram para US$ 131 milhões na segunda-feira, acima do mínimo acumulado no ano de US$ 83.000.

Além disso, os contratos em aberto do Dogwifhat subiram para US$ 316 milhões, enquanto os do Book of Meme subiram para US$ 113 milhões, seu ponto mais alto desde 7 de junho.

A mesma tendência está acontecendo no mercado spot, onde seu volume também aumentou. O volume diário de Pepe foi de mais de US$ 830 milhões, enquanto Dogwifhat e Book of Meme tiveram US$ 375 milhões e US$ 425 milhões, respectivamente. Esses números significam que há uma forte demanda por essas moedas meme, que superaram o Bitcoin este ano.

Gráfico de juros em aberto BOME por CoinGlass

O índice de medo e ganância está aumentando

As moedas meme, como os tokens Book of Meme, Pepe e WIF, aumentaram devido à ganância contínua do mercado. Os dados mostram que o índice de medo e ganância subiu para a zona de ganância de 63 na segunda-feira, o seu ponto mais alto em mais de uma semana. Na maioria dos casos, esses tokens funcionam bem quando há medo no mercado.

Essa tendência aconteceu após o evento Bitcoin do fim de semana passado em Nashville, onde Donald Trump, Robert Kennedy e outros líderes falaram sobre a moeda. Donald Trump disse que estava altamente otimista em relação ao Bitcoin e que defenderia a criação de um fundo Bitcoin.

Michael Saylor, chefe da MicroStrategy, observou que o Bitcoin subiria para mais de US$ 13 milhões no futuro. Se isso acontecer, significa que as participações de sua empresa valerão mais de US$ 2,86 trilhões.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador importante a observar será a próxima decisão da Reserva Federal. Se o banco fizer o que os analistas esperam, será outro sinal de alta para o Bitcoin e outras moedas meme.

Os economistas acreditam que a Fed decidirá manter as taxas de juro inalteradas e depois apontará para um corte na sua reunião de Setembro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.