Guggenheim atualiza Akamai para compra com meta de US$ 128: você deve investir?

Na segunda-feira, 29 de julho, os analistas do Guggenheim atualizaram a Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM) para Buy from Hold, estabelecendo um preço-alvo de US$ 128.

Este preço-alvo sugere uma vantagem potencial de mais de 30% em relação ao preço de negociação atual da Akamai de US$ 98.

Os analistas da Guggenheim acreditam que a Akamai está preparada para se transformar de uma empresa de rede de distribuição de conteúdo (CDN) em uma plataforma mais ampla, aproveitando sua forte posição de CDN para fornecer segurança aprimorada e soluções em nuvem.

Opiniões de outras empresas em Wall Street

A atualização mais recente da Akamai ocorre em meio a uma série de opiniões divergentes de analistas. No início deste mês, o HSBC atualizou Akamai de Reduzir para Hold, citando preocupações sobre a falta de orientação da empresa, mas reconhecendo que o preço atual das ações reflete essas questões.

O HSBC espera que o lucro por ação não-GAAP da Akamai cresça a um CAGR modesto de 5,1% de 2023 a 2027, ficando atrás das taxas de crescimento de dois dígitos baixas a médias do setor.

O Scotiabank também iniciou a cobertura da Akamai com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 110 em 9 de julho, destacando as perspectivas robustas de crescimento da empresa em segurança e computação de ponta.

De acordo com o Scotiabank, espera-se que estes segmentos constituam 75% dos negócios da Akamai até 2025, impulsionando o crescimento futuro da empresa.

No entanto, nem todos os analistas estão tão otimistas. Em maio, Raymond James manteve sua classificação Outperform, mas reduziu seu preço-alvo de US$ 138 para US$ 115, expressando preocupações sobre o desempenho do negócio de entrega da Akamai.

Os analistas da empresa observaram que, embora os segmentos de segurança e computação tenham mostrado um forte crescimento, o negócio de entrega enfrentou desafios devido a grandes clientes, como empresas de streaming e redes sociais, que reduziram o uso dos serviços da Akamai para cortar custos.

A Citi Research também rebaixou seu preço-alvo para a Akamai de US$ 117 para US$ 110, mantendo uma classificação Neutra em maio.

Os analistas do Citi destacaram a pressão significativa sobre o negócio de entrega da Akamai, que sofreu um declínio de 11% ano a ano no primeiro trimestre de 2024, ofuscando o crescimento saudável nos segmentos de segurança e computação.

Prévia dos ganhos do segundo trimestre

O relatório de lucros do segundo trimestre da Akamai, esperado para 8 de agosto, será um indicador crítico do desempenho da empresa.

Os analistas preveem um EPS GAAP de US$ 0,94, acima dos US$ 0,85 no segundo trimestre de 2023, e uma receita de US$ 977,60 milhões, em comparação com US$ 935,7 milhões no mesmo período do ano passado.

No entanto, ocorreram 19 revisões em baixa do lucro por ação nos últimos 90 dias, refletindo o sentimento cauteloso entre os analistas.

A Akamai enfrentou turbulências recentes, incluindo uma queda de quase 10% no preço das ações após uma orientação futura mais fraca do que o esperado durante os seus lucros do primeiro trimestre.

Para o segundo trimestre, a empresa espera lucros (não-GAAP) entre US$ 1,51 e US$ 1,56 por ação, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 1,63 por ação.

Apesar destes desafios, os segmentos de segurança e computação da empresa continuam a crescer entre 15-17% e 21-23% ano após ano, respetivamente.

Fundamentalmente, os negócios da Akamai mostram força na sua estratégia de diversificação, concentrando-se em áreas de alto crescimento, como segurança e computação de ponta.

A aquisição da Noname Security por US$ 450 milhões visa aprimorar os recursos de segurança de API da Akamai, contribuindo para o crescimento futuro da receita. Apesar dos reveses no segmento de entregas, a empresa espera receitas incrementais provenientes de eventos importantes como os Jogos Olímpicos e as eleições nos EUA.

As finanças da Akamai permanecem robustas, com os resultados do primeiro trimestre de 2024 mostrando um aumento de 8% na receita ano a ano, para US$ 986,97 milhões, e um aumento de 21% na receita de segurança.

O segmento de computação também teve um aumento de 25% ano após ano, reforçando a mudança estratégica da empresa para longe da dependência de CDN.

Do ponto de vista da avaliação, o fluxo de caixa das operações da Akamai ultrapassa significativamente a média do setor, tornando-a um investimento atraente, apesar da recente volatilidade das ações. O programa contínuo de recompra de ações da empresa sublinha ainda mais a sua forte capacidade de geração de fluxo de caixa.

Ao considerarmos esses pontos fortes fundamentais, é igualmente importante analisar como esses fatores se refletem nos movimentos dos preços das ações da Akamai.

Ao examinar os indicadores técnicos e os padrões gráficos, podemos obter insights mais profundos sobre possíveis tendências futuras e metas de preços.

Vamos nos aprofundar na análise técnica para explorar o que os gráficos revelam sobre a trajetória das ações da Akamai.

Forte resistência de longo prazo acima de US$ 120

As ações da Akamai não proporcionam nenhum retorno de preço aos investidores desde o final de 2020. Nos gráficos de longo prazo, pode-se ver como US$ 120 têm atuado como uma forte resistência para as ações desde outubro de 2020.

Tentou ultrapassar esse nível várias vezes nos últimos 4 anos, mas falhou.

Gráfico AKAM por TradingView

No entanto, os gráficos de curto prazo oferecem alguma esperança aos touros. Desde o início deste mês, a ação testemunhou uma recuperação significativa, subindo de menos de US$ 90 para acima de US$ 98 atualmente. Além disso, as médias móveis de 50 e 100 dias começaram a aumentar.

Conseqüentemente, os investidores otimistas que desejam comprar as ações podem iniciar uma pequena posição nos níveis atuais, mantendo um stop loss na recente oscilação baixa em US$ 87,70.

Eles podem aumentar sua posição comprada se a ação fechar semanalmente acima de US$ 120.

Para os investidores de curto prazo pessimistas em relação às ações, as oportunidades de venda a descoberto só surgirão se as ações perderem a sua dinâmica ascendente de curto prazo.

O primeiro sinal disso será se a ação fechar diariamente abaixo de sua média móvel de 100 dias, que atualmente está em US$ 92,41.

