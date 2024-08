Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

À medida que o mercado imobiliário interno da Turquia enfrenta uma turbulência significativa, os investidores voltam cada vez mais a sua atenção para as oportunidades internacionais.

A instabilidade económica e os desafios regulamentares tornaram o sector imobiliário turco menos atraente, provocando um aumento nos investimentos imobiliários estrangeiros.

Esta mudança destaca uma tendência mais ampla em que os investidores turcos procuram oportunidades mais estáveis e lucrativas no estrangeiro, alterando significativamente o panorama do imobiliário internacional.

Os investimentos turcos em imóveis estrangeiros quadruplicaram

Os investidores imobiliários turcos estão a debater-se com o aumento dos preços dos imóveis e as elevadas taxas de hipotecas domésticas, que diminuíram drasticamente os retornos dos seus investimentos.

O mercado turco regista agora as vendas de habitação mais baixas em quase uma década, impulsionadas por graves obstáculos económicos e regulamentares.

Em resposta, os investidores procuram activamente propriedades em mercados mais estáveis e rentáveis, como Dubai, Londres e Espanha.

O impacto destes desafios é evidente no aumento dramático dos investimentos turcos em imobiliário estrangeiro.

Em 2023, os investidores turcos canalizaram aproximadamente 2 mil milhões de dólares para propriedades no estrangeiro, um valor que representa um aumento de quatro vezes em comparação com 2021.

Espera-se que esta tendência continue, com projeções sugerindo que os investimentos poderão atingir até 4 mil milhões de dólares em 2024.

O ROI do setor imobiliário turco aumentou significativamente

Esta tendência não se limita aos investidores ricos; os turcos de rendimento médio também estão a diversificar as suas carteiras investindo no estrangeiro.

A contínua volatilidade económica e as taxas de inflação excepcionalmente elevadas na Turquia levaram a um desejo mais amplo de investimentos seguros, conforme relatado pela Associação de Exportadores de Serviços Imobiliários.

Esta mudança sublinha a inclinação crescente entre os cidadãos turcos para procurar estabilidade através do imobiliário internacional.

O mercado interno foi ainda mais pressionado pela remoção do limite máximo de aumento de rendas de 25%, aumentando a incerteza em torno dos investimentos imobiliários turcos.

Além disso, o retorno do investimento (ROI) das propriedades turcas aumentou para surpreendentes 30 anos, em comparação com menos de 18 anos em Espanha e no Reino Unido.

Esta disparidade realça a diminuição do apelo do investimento no imobiliário turco e a crescente atractividade dos mercados estrangeiros.

Em resposta a estas mudanças, as empresas de construção turcas estão a expandir a sua presença internacionalmente.

Por exemplo, a Fenercioglu começou a atender à crescente procura de propriedades estrangeiras entre os investidores turcos.

Esta mudança estratégica é indicativa da tendência mais ampla dos investidores turcos que procuram capitalizar condições mais favoráveis no estrangeiro.

O crescente interesse em investimentos imobiliários internacionais reflecte os profundos desafios que o mercado interno da Turquia enfrenta.

À medida que as incertezas económicas persistem e o fascínio pelas oportunidades estrangeiras continua a aumentar, é provável que os investidores turcos se concentrem cada vez mais nos mercados internacionais. Esta dinâmica em evolução significa uma mudança notável nas estratégias de investimento turcas e destaca a globalização em curso das carteiras de investimento.