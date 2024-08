O crescimento do PIB do México no segundo trimestre desacelera para 0,2%, fica aquém das expectativas em meio a desafios setoriais

A economia do México expandiu-se modestamente no segundo trimestre de 2024, mas ficou aquém das expectativas do mercado. De acordo com o Instituto Nacional de Estadística e Geografia (INEGI), o PIB do país cresceu 0,2% em relação ao trimestre anterior, abaixo da taxa de crescimento de 0,3% observada no primeiro trimestre.

O sector das actividades primárias registou um declínio notável, com a produção a cair 1,7% no segundo trimestre, um forte contraste com o aumento de 1,7% registado no primeiro trimestre.

Esta contracção teve um impacto significativo no crescimento global do PIB, sublinhando a volatilidade e os desafios nos sectores agrícola e de recursos naturais do México.

As atividades terciárias, que abrangem serviços e comércio a retalho, apresentaram uma taxa de crescimento mais lenta, de 0,3%, no segundo trimestre, face a 0,6% no trimestre anterior.

A desaceleração neste sector, que é um motor crucial da economia mexicana, levanta preocupações sobre os gastos dos consumidores e os serviços empresariais num contexto de incertezas económicas mais amplas.

Numa evolução mais positiva, as actividades secundárias, incluindo a indústria transformadora e a construção, melhoraram 0,3% no segundo trimestre.

Esta recuperação segue-se a dois trimestres consecutivos de declínio (-0,5%) e sugere alguma resiliência na base industrial do México, apesar do abrandamento económico geral.

Apesar da desaceleração trimestral, o PIB do México aumentou 2,2% em termos anuais no segundo trimestre de 2024.

Este crescimento indica um grau de resiliência e destaca o potencial de recuperação face aos desafios económicos em curso.

Oportunidades de crescimento

As perspectivas económicas do México são influenciadas por vários factores externos e internos.

A nível externo, as incertezas económicas nos principais parceiros comerciais, como os Estados Unidos, e a volatilidade económica global que afecta os fluxos de investimento representam riscos significativos. A nível interno, desafios como infra-estruturas inadequadas, instabilidade política e o impacto da inflação elevada e do aumento das taxas de juro sobre os gastos dos consumidores e o investimento poderão afectar o desempenho do PIB.

O crescimento do PIB do México variou em comparação com outros países latino-americanos nos últimos anos.

Embora algumas nações da região, como o Chile, a Colômbia e o Peru, tenham desfrutado de um crescimento económico mais consistente e de longo prazo devido a factores como a diversificação económica e políticas de investimento favoráveis, o México enfrentou obstáculos significativos.

Estas incluem a forte dependência de sectores específicos, a volatilidade dos preços do petróleo e os desafios estruturais que prejudicaram o seu desempenho económico.

O crescimento do PIB do México no segundo trimestre de 2024 destaca o desempenho misto nos diferentes setores económicos. Embora as actividades secundárias se mostrem promissoras com uma recuperação, as contracções significativas nas actividades primárias e o crescimento mais lento nas actividades terciárias sublinham a necessidade de medidas estratégicas para garantir o crescimento sustentável.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.