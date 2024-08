Rússia aprova criptomoeda para comércio internacional em meio à pressão de sanções

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Os legisladores russos aprovaram uma nova lei inovadora que permite o uso de criptomoedas para transações globais, à medida que o país continua a enfrentar intensa pressão financeira das sanções ocidentais.

Na terça-feira, a Duma Estatal, a câmara baixa do Parlamento Russo, concedeu a aprovação inicial da legislação.

Esta nova lei permitirá que as empresas realizem comércio transfronteiriço utilizando criptomoedas, de acordo com relatos da mídia local.

Anatoly Aksakov, chefe da Duma, descreveu a medida como uma decisão histórica no setor financeiro durante um discurso aos legisladores na terça-feira, segundo a Reuters.

Espera-se que os pagamentos comecem antes do final de 2024

A escalada das tensões entre a Rússia e os EUA e os seus aliados levou a extensas sanções contra indivíduos e entidades na Rússia em resposta à invasão da Ucrânia.

Os EUA, a União Europeia e a Grã-Bretanha intensificaram as suas sanções desde a invasão de Fevereiro de 2022, concentrando-se no Presidente Vladimir Putin, no sector financeiro da Rússia e em numerosos oligarcas.

Em resposta, a Rússia está legislando para permitir transações internacionais via criptomoeda para empresas russas.

Além disso, o banco central russo ganhará autoridade para transferir fundos para o exterior utilizando moedas digitais privadas.

Elvira Nabiullina, governadora do banco central da Rússia, anunciou na terça-feira que os pagamentos baseados em criptografia deverão começar antes do final de 2024.

“Já estamos discutindo os termos da experiência com ministérios, departamentos e empresas e prevemos que os primeiros pagamentos ocorram antes do final do ano”, afirmou.

Esta mudança representa uma inversão significativa da posição anterior do banco central.

Em janeiro de 2022, o banco central propôs proibir as transações de criptomoedas e a mineração, citando preocupações com a estabilidade financeira, o bem-estar dos cidadãos e o controle da política monetária.

A Rússia também está a avançar com planos para um rublo digital.

Nabiullina revelou que o banco central pretende fazer a transição de uma fase piloto para a implementação em grande escala do rublo digital até julho de 2025, de acordo com a Interfax.

Ao contrário das criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin, as Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs) são tokens digitais emitidos pelo governo projetados para espelhar as moedas fiduciárias tradicionais.

A criptomoeda pode ajudar a evitar sanções?

A decisão da Rússia de adotar a criptomoeda facilitará os pagamentos transfronteiriços com países e empresas que de outra forma seriam restritos devido às sanções dos EUA.

Os países sancionados recorrem frequentemente às criptomoedas para contornar as restrições financeiras.

A Coreia do Norte, por exemplo, foi acusada de usar moedas digitais para financiar programas estatais e evitar sanções.

O Grupo Lazarus, uma organização de hackers norte-coreana, foi supostamente responsável por um assalto massivo na Rede Ronin, roubando mais de US$ 600 milhões em tokens digitais.

Da mesma forma, foi relatado que o Irão explora moedas digitais para contornar as barreiras comerciais internacionais.

No entanto, os proponentes argumentam que as criptomoedas oferecem transparência e segurança.

A tecnologia blockchain subjacente aos ativos digitais fornece um registo público e imutável de transações, o que pode ajudar a impedir atividades ilícitas, apesar da sua potencial utilização indevida.

