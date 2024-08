Tesla fará recall de 1,8 milhão de veículos nos EUA por falha na detecção de trava do capô

A Tesla está fazendo recall de mais de 1,8 milhão de veículos nos Estados Unidos devido a uma possível falha de software que pode impedir a detecção de um capô destravado, representando um risco significativo à segurança.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) anunciou o recall na terça-feira, destacando a importância de manter padrões de segurança rigorosos na indústria automotiva.

O recall afeta os veículos Modelo 3 2021-2024, Modelo S 2021-2024, Modelo X 2021-2024 e Modelo Y 2020-2024.

Isto marca o quarto recall da Tesla este ano, destacando os desafios que até mesmo as principais empresas de tecnologia enfrentam para garantir a segurança e a confiabilidade dos produtos.

A NHTSA afirmou que estes veículos estão equipados com um conjunto de trava de capô produzido pela Magna Closures Co Ltd na China.

Então, qual é o problema exatamente

Copy link to section

A principal preocupação é o risco de o capô não estar devidamente travado.

Um capô destravado pode abrir totalmente enquanto o veículo estiver em movimento, obstruindo a visão do motorista e aumentando significativamente a probabilidade de um acidente.

Embora a Tesla não tenha relatado quaisquer acidentes, ferimentos ou mortes relacionados a este problema, o risco potencial motivou uma resposta rápida da empresa.

A resposta de Tesla

Copy link to section

A investigação da Tesla sobre o problema começou em março, após receber reclamações de clientes da China sobre aberturas espontâneas de capô em veículos Modelo 3 e Modelo Y.

A empresa iniciou uma recuperação de hardware de trava e inspeções de veículos em serviço.

Apesar de uma taxa de incidência mais baixa na Europa e na América do Norte, a Tesla conduziu estudos de engenharia nestas regiões no mês passado e decidiu prosseguir com o recall no início deste mês.

Para resolver o problema, a Tesla começou a lançar uma atualização de software over-the-air projetada para detectar um capô destravado e alertar os motoristas.

Esta abordagem proativa visa prevenir acidentes antes que eles ocorram. A NHTSA confirmou que esta atualização faz parte do remédio de recall.

Este último recall se soma a uma série de recalls que a Tesla emitiu recentemente.

Em dezembro do ano passado, a Tesla fez recall de quase todos os 2 milhões de seus carros nas estradas dos EUA para limitar o uso do recurso de piloto automático, após uma investigação de dois anos pelos reguladores de segurança dos EUA sobre cerca de 1.000 acidentes em que o recurso estava ativado.

Em fevereiro, a Tesla fez recall de quase todos os seus 2,2 milhões de veículos porque algumas luzes de advertência no painel de instrumentos eram muito pequenas.

Em maio, a montadora fez recall de 125 mil carros para consertar um sistema de alerta de cinto de segurança que pode ter aumentado o risco de ferimentos em uma colisão.

Em junho, o Cybertruck da Tesla foi recolhido pela quarta vez para resolver problemas com peças de acabamento e limpadores de pára-brisa com defeito.

O que isso significa para a Tesla e a indústria automotiva?

Copy link to section

O recall da Tesla de mais de 1,8 milhão de veículos devido à detecção defeituosa da trava do capô destaca a necessidade crítica de padrões de segurança rigorosos na indústria automotiva.

Embora a atualização do software vise mitigar o risco, o incidente sublinha os desafios contínuos que mesmo as principais empresas tecnológicas enfrentam para garantir a segurança e fiabilidade dos seus produtos.

Este recall serve como um lembrete das complexidades envolvidas na fabricação de veículos modernos, onde a tecnologia avançada deve se integrar perfeitamente aos sistemas mecânicos tradicionais.

A resposta rápida e as medidas proativas da Tesla demonstram o seu compromisso em abordar questões de segurança e manter a confiança do consumidor.

À medida que a indústria automóvel continua a evoluir com inovações em veículos eléctricos e autónomos, a manutenção de elevados padrões de segurança continuará a ser uma preocupação primordial.

Os recentes recalls da Tesla, incluindo este, refletem os esforços da empresa para se manter à frente de possíveis problemas e garantir que seus veículos atendam aos mais altos padrões de segurança.

Tanto para investidores como para consumidores, estas ações sublinham a importância da vigilância e da melhoria contínua na procura de soluções de transporte mais seguras e fiáveis.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.