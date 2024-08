Libra britânica supera moedas do G-10: analistas prevêem ganhos adicionais apesar do potencial corte nas taxas do BOE

A libra esterlina emergiu como uma das principais moedas com melhor desempenho este ano, com analistas de vários bancos de investimento prevendo um maior crescimento, apesar do potencial para o Banco de Inglaterra reduzir as taxas de juro em breve.

A Goldman Sachs expressou uma perspectiva positiva em relação à libra numa nota de pesquisa recente, afirmando que a libra esterlina “está no topo da lista” na cesta do G-10 dos principais cruzamentos de moedas.

O banco mantém previsão de que a libra suba em relação ao dólar, visando uma taxa de 1,31.

Na manhã de quarta-feira, a taxa de câmbio libra-dólar estava sendo negociada perto de 1,28.

Estabilidade política e decisão iminente do BOE

O UBS ecoou o sentimento do Goldman Sachs, observando que o Reino Unido “pode ter transitado para ser a história política mais estável no G-10”, após a vitória abrangente do Partido Trabalhista nas eleições do início de Junho.

Sob a liderança de Keir Starmer, o novo governo trabalhista trouxe uma sensação de estabilidade após um período tumultuado marcado pela instabilidade política sob o antigo primeiro-ministro Boris Johnson e o breve mandato de Liz Truss.

A Ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, enfatizou o crescimento económico e de mercado, anunciando iniciativas como um fundo nacional de riqueza e uma Lei de Responsabilidade Orçamental para impulsionar o investimento e reafirmar o papel do Gabinete de Responsabilidade Orçamental (OBR).

Jane Foley, Chefe de Estratégia Cambial do Rabobank, sugeriu que a libra continuará a valorizar-se nos próximos meses devido a uma recuperação prevista no crescimento do investimento a partir de uma base baixa.

Apesar do forte desempenho da libra esterlina, os comerciantes estão a considerar o impacto potencial de um corte nas taxas de juro pelo Banco de Inglaterra (BOE) em Agosto.

Normalmente, a diminuição das taxas de juro pode exercer pressão descendente sobre uma moeda, reduzindo os retornos potenciais que os activos do Reino Unido oferecem aos investidores estrangeiros.

Os preços de mercado na manhã de quarta-feira sugeriam uma probabilidade de 60% de um corte nas taxas na reunião do BOE de 1º de agosto. Esta incerteza poderá levar a movimentos de mercado significativos.

Inflação de serviços permanece em 5,7%

Embora o número geral da inflação no relatório de julho esteja alinhado com a meta de 2% do BOE, a inflação nos serviços permanece em 5,7%, superior à previsão de 5,1%.

Esta impressão dos serviços é monitorizada de perto pelos decisores políticos como um indicador de pressões sobre os preços e pode influenciar um corte nas taxas de juro.

Durante um discurso na Asia House, em Londres, o economista-chefe do BOE, Huw Pill, adoptou um tom cauteloso, observando que alguns indicadores sugerem um risco ascendente para a persistência da inflação.

Mencionou também que, na ausência de novos choques significativos, a perspectiva de cortes nas taxas bancárias permanece apropriada.

Sree Kochugovindan, economista pesquisador sênior da Abrdn, indicou que a decisão do BOE na quinta-feira é equilibrada, com uma pequena chance de um corte nas taxas de juros.

À medida que a libra esterlina navega através destas mudanças económicas, o desempenho da moeda será observado de perto tanto pelos investidores como pelos decisores políticos.

A estabilidade trazida pelo novo governo trabalhista e o potencial para o crescimento contínuo do investimento são factores-chave que poderão apoiar a força da libra esterlina nos próximos meses.

A próxima decisão do BOE sobre as taxas de juro continua a ser um momento crucial que poderá influenciar a trajetória da moeda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.