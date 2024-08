A Lei de IA da UE traz mudanças radicais para gigantes da tecnologia dos EUA

A Lei da IA da União Europeia, a primeira legislação abrangente deste tipo, entra hoje em vigor, sinalizando uma mudança significativa para as empresas de tecnologia em todo o mundo.

Destinada principalmente às principais empresas dos EUA, a lei exige regulamentações rigorosas sobre o desenvolvimento, utilização e conformidade da IA, prometendo impactos de longo alcance.

Regulamentação baseada em riscos: regras diferentes para riscos diferentes

A Lei da IA implementa um quadro regulamentar baseado no risco, distinguindo entre aplicações com base no seu potencial impacto social.

As aplicações de IA de alto risco, como veículos autónomos, dispositivos médicos e sistemas de decisão de empréstimos, enfrentam requisitos rigorosos.

Estas incluem avaliações de risco obrigatórias, conjuntos de dados de formação de alta qualidade, registo de rotina de atividades e documentação detalhada partilhada com as autoridades para garantir a conformidade.

IA generativa enfrenta supervisão rigorosa

A IA generativa, incluindo sistemas como o GPT da OpenAI e o Gemini do Google, é rotulada como IA de “uso geral” de acordo com a lei.

Estes modelos, concebidos para executar uma vasta gama de tarefas, devem cumprir as leis de direitos de autor da UE, emitir divulgações de transparência sobre métodos de formação e ser sujeitos a testes regulares e a medidas de segurança cibernética.

A lei prevê algumas exceções para modelos de código aberto, desde que tornem os seus parâmetros acessíveis ao público e não representem riscos sistémicos.

As principais empresas de tecnologia dos EUA, como Microsoft, Google, Amazon, Apple e Meta, são significativamente afetadas pelas novas regulamentações.

Estas empresas, fortemente investidas em IA e dependentes de enormes infraestruturas de nuvem, devem agora cumprir os rigorosos requisitos da Lei da IA.

A lei aplica-se a qualquer organização que opere na UE, independentemente da sua localização, garantindo uma supervisão abrangente.

Penalidades severas por descumprimento

As violações da Lei da IA podem resultar em multas de até 35 milhões de euros (41 milhões de dólares) ou 7% das receitas anuais globais, o que for maior.

Isto é mais severo do que as sanções previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que limitou as multas a 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios global anual.

O Gabinete Europeu de IA, criado no início deste ano, supervisionará a conformidade e a aplicação, garantindo que as empresas infratoras enfrentem repercussões substanciais.

Períodos de transição e disposições futuras

Embora a Lei de IA esteja em vigor, a maioria das disposições não entrará em vigor até 2026. Os sistemas de IA de uso geral, como ChatGPT e Gemini, têm um período de transição de 36 meses para alcançar a conformidade.

Esta abordagem faseada dá às empresas tempo para adaptarem as suas práticas ao novo cenário regulamentar.

Embora a Lei da IA vise mitigar os riscos associados à IA, também reconhece a importância de promover a inovação. Os modelos de código aberto, que são cruciais para o desenvolvimento da IA, beneficiam de isenções específicas, desde que cumpram critérios de transparência e acessibilidade.

No entanto, a UE permanece vigilante contra modelos que representam riscos sistémicos, garantindo que as medidas regulamentares não reprimam o progresso tecnológico.

A Lei da IA exemplifica a crescente influência da UE na regulamentação tecnológica global. Semelhante ao GDPR, que estabelece novos padrões para a privacidade de dados em todo o mundo, espera-se que a Lei da IA estabeleça uma referência para a governação da IA.

Ao impor multas significativas e regras rigorosas, a UE pretende liderar o caminho para garantir o desenvolvimento responsável e ético da IA.

Resposta da indústria e perspectivas futuras

As empresas de tecnologia já estão respondendo às novas regulamentações. A Meta, por exemplo, restringiu a disponibilidade dos seus modelos de IA na Europa devido a preocupações regulamentares.

Os requisitos rigorosos da Lei da IA exigem ajustes substanciais nas práticas de desenvolvimento e implantação de IA.

À medida que as empresas navegam nestas mudanças, o foco estará em equilibrar a conformidade com a inovação contínua.

